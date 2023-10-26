شكرا لقرائتكم خبر عن «الودائع لأجل» تستقطب 100 مليار درهم في 8 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: خالد موسى

تجاوزت الودائع لأجل حاجز 700 مليار درهم نهاية أغسطس الماضي، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2019، وارتفعت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 16.64% لتصل إلى 715.05 مليار درهم، مقابل نحو 613.01 مليار درهم في ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 102.03 مليار درهم، وزادت الودائع لأجل على أساس شهري بنسبة 2.25% أو ما يوازي 15.74 مليار درهم مقارنة بنحو 699.31 مليار درهم في يوليو الماضي، وبلغ نصيب العملة المحلية «الدرهم» من الودائع لأجل نحو 58.74% أو ما قيمته 418.09 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 41.52% بقيمة 296.95 مليار درهم.

وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، الخميس، تخطت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، حاجز 262 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي.

وأوضحت إحصائيات «المركزي»، أن الودائع الادخارية وصلت إلى 262.33 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي. وارتفعت خلال الأشهر الثمانية الأولى بنسبة 6.7% أو ما يعادل 16.46 مليار درهم، مقارنة مع 245.86 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.

وعلى أساس شهري، تراجعت بنسبة 1.22% أو ما يعادل 3.23 مليار درهم، مقارنة بنحو 265.56 مليار درهم في يوليو الماضي.

وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية «الدرهم»، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 81.65% أو ما قيمته 214.21 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 18.33% بما قيمته 48.11 مليار درهم.

وشهدت الودائع الادخارية في البنوك نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 152 مليار درهم في نهاية 2018 وصولا إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.

وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 935.25 مليار درهم نهاية أغسطس الماضي، بنمو خلال 8 أشهر بنسبة 3.06% مقابل 907.45 مليار درهم في ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 27.08 مليار درهم، وتوزعت بواقع 675.87 مليار درهم بالعملة المحلية «الدرهم» بحصة تعادل 72.26%، ونحو 259.38 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 27.73%.

وواصلت الودائع تحت الطلب نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولا إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019 و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022.