شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع قليلاً بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط، الخميس الماضي بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وصعود الدولار، متخلية عن بعض المكاسب التي حققتها في اليوم السابق على خلفية التوترات في الشرق الأوسط.

وفقدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا لتنخفض 0.3 بالمئة إلى 89.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 0340 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا، أو 0.2 بالمئة إلى 85.21 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود النفط القياسية 2%، الأربعاء قبل أن تتراجع مجددا بعد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال عن موافقة إسرائيل على تأجيل الغزو البري المتوقع لقطاع غزة في الوقت الحالي.

وقالت تينا تينج محللة الأسواق لدى سي.إم.سي ماركتس «تتأثر أسواق النفط حاليا بالحرب (في غزة)».

ويستوعب المستثمرون أيضا ارتفاع المخزونات الأمريكية الذي يعد مؤشرا على ضعف الطلب.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 421.1 مليون برميل، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 240 ألف برميل.

وواصلت المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الكلي التأثير على آفاق الطلب على النفط، إذ تراجعت بيانات النشاط التجاري في منطقة اليورو بشكل غير متوقع هذا الشهر.

كما ارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف، الخميس، مما ساعد على الضغط على أسعار النفط. ويضعف الدولار القوي الطلب على النفط لأنه يجعل الخام أكثر تكلفة لحائزي العملات أخرى. (وكالات)