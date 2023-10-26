شكرا لقرائتكم خبر عن 91 مليون درهم أرباح «غذاء» في 9 شهور.. وقفزة 178.5% بالربع الثالث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

ارتفع صافي أرباح شركة غذاء القابضة للربع الثالث من عام 2023 بنسبة 178.5% إلى 195.07 مليون درهم مقارنة بـ70.046 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2022.

وتراجع صافي الأرباح من 141.67 مليون درهم في التسعة شهور الأولى من عام 2022 إلى نحو 91.07 مليون درهم في الفترة ذاتها من 2023.

وسجلت إيرادات الربع الثالث من العام الجاري 1.24 مليار درهم مقارنة بإيرادات قدرها 626.13 مليون درهم في الفترة ذاتها من 2022، وبنمو نسبته 98.7%.