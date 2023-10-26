شكرا لقرائتكم خبر عن أكوا باور توقع اتفاقيات تمويل لمشروع طاقة الرياح في أذربيجان بـ246 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أكوا باور اتفاقيات تمويل اليوم وذلك لمشروع طاقة الرياح في أذربيجان والذي سيضيف 240 ميجاوات من الطاقة، فيما تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية 347 مليون دولار (71% دون أحقية الرجوع على المساهمين).

وقالت الشركة في بيان على تداول إنها ستوقع شركة المشروع وهي أكوا باور أذربيجان للطاقة المتجددة، شركة ذات مسؤولية محدودة وتابعة لأكوا باور اتفاقيات التمويل.

وأضافت أن الجهة الممولة البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وصندوق أوبك للتنمية الدولي (OFID)، فيما تبلغ قيمة التمويل 246 مليون دولار، بينما تبلغ مدة التمويل 20 عاما.

وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل ضمان محدود على حصة أكوا باور من القرض التجسيري والأسهم والحساب الاحتياطي، مشيرا إلى أن الهدف من التمويل هو تمويل تطوير وبناء محطة طاقة الرياح بسعة 240 ميجاوات.