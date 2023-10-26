شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح بنك البلاد إلى 616.2 مليون ريال في الربع الثالث من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق بنك البلاد صافي ربح يقدر بنحو 616.2 مليون ريال، في الربع الثالث من 2023، مرتفعا بنسبة 13.9%، مقارنة بـ 540.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول إن صافي الدخل ارتفع في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع نفسه من 2022، نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 1%، ويعود ذلك إلى ارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية وصافي المكاسب من الاستثمارات وتوزيعات الأرباح. قابلها انخفاض في دخل العمليات الأخرى ومكاسب تحويل العملات الأجنبية وصافي دخل الأتعاب والعمولات.

وفي المقابل انخفض إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان بنسبة 2%، وذلك نتيجة لانخفاض المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء وقابلها ارتفاع في مصاريف الرواتب وما في حكمها.

وبحسب الشركة ارتفع صافي الدخل في الربع الحالي، مقارنة بالربع الثاني من 2023، نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3%، ويعود ذلك إلى ارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ومكاسب تحويل العملات الأجنبية وتوزيعات الأرباح وصافي المكاسب من الاستثمارات. قابلها انخفاض في صافي الأتعاب والعمولات ودخل العمليات الأخرى.

من الجانب الآخر ارتفع إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان بنسبة 2% ويعود ذلك لارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الرواتب وما في حكمها ومصاريف الاستهلاك والإطفاء.

ووفقا للشركة ارتفع صافي الدخل في الفترة الحالية، مقارنة بالفترة المماثلة، نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3%، ويعود ذلك إلى الارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية وصافي المكاسب من الاستثمارات. قابلها انخفاض في مكاسب تحويل عملات أجنبية ودخل العمليات الأخرى وصافي دخل الأتعاب والعمولات وتوزيعات الأرباح.

من جانب آخر ارتفع إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان بنسبة 1% ويعود ذلك للارتفاع في مصاريف الرواتب وما في حكمها ومصاريف الاستهلاك والإطفاء وقابلها انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى.