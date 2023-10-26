شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية «تبوك الزراعية» ترفض بيع حصتها في «مصادر الأعلاف» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة تبوك للتنمية الزاعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والمنعقد مساء يوم الأربعاء بتاريخ 25 أكتوبر 2023م الموافق 10 ربيع الآخر 1445هـ في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المقرر لانعقاد الاجتماع الأول وذلك بالأسهم الممثلة في الاجتماع نظاماً، حيث بلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني 11.89 % من الأسهم الممثلة لرأس المال حسب النظام الأساس للشركة.

أضافت أن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: عدم الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين منير آل غزوي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 3 سبتمبر 2023م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 30/06/2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق ماجد الصويغ ( عضو مجلس إدارة مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 3 سبتمبر 2023، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

وشملت النتائج: عدم الموافقة على توصية مجلس الإدارة في بيع كامل الحصص المملوكة لشركة تبوك للتنمية الزراعية بشركة مصادر الأعلاف الزراعية المحدودة والتي تقدر نسبتها بـ 60% من إجمالي حصص الشركة إلى الشريك أحمد حسين العمري مقابل مبلغ 8 ملايين ريال بما في ذلك المصنع التابع لمؤسسة أحمد حسين العمري والذي تمتلك فيه الشركة أيضاً ما نسبته 60%.

وجاءت عدم الموافقة لعدم التمكن من نقل ملكية مصنع مؤسسة أحمد حسين العمري إلى شركة مصادر الأعلاف الزراعية والملاحظات المستمرة من مراجع الحسابات الخارجي بهذا الخصوص والذي قد ينتج عنه تحويل لفت الانتباه الوارد بالقوائم المالية لشركة تبوك للتنمية الزراعية إلى تحفظ في حالة عدم نقل ملكية المصنع قبل نهاية العام المالي الحالي إلى شركة مصادر الأعلاف الزراعية.

وفوضت الجمعية مجلس الإدارة في ذلك، وللمجلس تفويض من يراه للتوقيع نيابة عنه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية فيما يخص ذلك، ومن المتوقع أن يكون لذلك أثر إيجابي على قائمة الدخل الموحدة لشركة تبوك الزراعية.