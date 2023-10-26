شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر نيكي الياباني يسجل أكبر تراجع في 3 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق مسجلا أسوأ أداء يومي في ثلاثة أسابيع اليوم الخميس مع تصدر الأسهم المرتبطة بالرقائق موجة بيع واسعة وسط زيادة العوائد طويلة المدى وانخفاض أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية خلال الليل.

ونزل نيكي 2.14 % ليغلق عند 30601.78 نقطة قرب أدنى مستوى مسجل خلال اليوم. وكان هذا أسوأ أداء يومي للمؤشر منذ الرابع من أكتوبر ليوقف صعودا استمر يومين متعاقبين.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.34 %.

وجاء تراجع الأسهم اليابانية بعد انخفاض حاد في وول ستريت أمس.

وسجل العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشرة أعوام أعلى مستوى خلال عشرة أعوام.

وهوى سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 6.87 %، ونزل سهم طوكيو إلكترون 5.03 %.

وكان مؤشر شركات الآلات الكهربائية الأسوأ أداء بين مؤشرات بورصة طوكيو الفرعية وتراجع 2.55 %.

كما هوى مؤشر قطاع العقارات شديد التأثر بأسعار الفائدة 2.22 %.