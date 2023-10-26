شكرا لقرائتكم خبر عن 6.2 مليار ريال قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بالربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن الاستثمار الأجنبي المباشر للسعودية بلغ 6.2 مليار ريال، خلال الربع الثاني من العام الحالي، فيما انخفض بنسبة 23.8% على أساس ربعي، و21.2% على أساس سنوي.

وقالت الوزارة في نشرة نبض الاقتصاد السعودي لشهر سبتمبر 2023 نشرتها على حاسبها بمنصة إكس: إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع 1.2 % في الربع الثاني من 2023 على أساس سنوي.

ارتفاع الناتج المحلي غير النفطي

أضافت أن الناتج المحلي للأنشطة النفطية في الربع الثاني من العام الحالي، انخفض بنسبة 4.3%، فيما ارتفع الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بنسبة 6.1% على أساس سنوي.

وأوضحت أن ودائع الهيئات والجهات الحكومية وشبه الحكومية بلغت في أغسطس الماضي نحو 445 مليار ريال، فيما انخفضت بنسبة 5.8% على أساس شهري، و36% على أساس سنوي.

وأضافت أن مطلوبات المصارف على الحكومة في أغسطس بلغت في أغسطس 2023 نحو 536 مليار ريال، مرتفعا على أساس شهري وسنوي بنسبة 0.5%، و8.4% على التوالي.

زيادة في الإنفاق الاستهلاكي

وأشارت إلى أن الإنفاق الاستهلاكي بلغ في أغسطس نحو 164.4 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 1.3% على أساس شهري، و5.7% على أساس سنوي.

ويمثل الإنفاق الاستهلاكي مجموع أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع ونظام سداد.

ووفقا لنشرة نبض الصادرة عن الوزارة، بلغت مشاركة السعوديين في سوق العمل بالربع الثاني من 2023 نحو 51.7%، فيما بلغت نسبة السعوديين الذكور 67.5%، والسعوديات 35.3%.

معدل البطالة

وأوضحت النشرة أن معدل البطالة للسعوديين في الربع الثاني من العام الحالي سجل 8.3%، فيما بلغ معدل البطالة للسعوديين الذكور 4.6%، بينما بلغ معدل البطالة للسعوديات 15.7%، في حين بلغ إجمالي معدل البطالة 4.9%.

وبلغت القروض الاستهلاكية في الربع الثاني من العام الحالي نحو 444 مليار ريال، منخفضة بنسبة 0.9% على أساس ربعي، بينما انخفضت 0.4% على أساس سنوي.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات 57.2 نقطة، في سبتمبر الماضي، مرتفعا بنسبة 0.6% على أساس شهري، وسنوي.

الصادرات والواردات

وذكرت النشرة أن قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بلغت في يوليو 2023 نحو 21.1 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 7% على أساس شهري، فيما انخفضت 22.1% على أساس سنوي.

وسجلت الواردات السلعية 68.9 مليار ريال، في شهر يوليو من العام الحالي، مرتفعة على أساس شهري وسنوي بنسبة 6.7%، و19.7% على التوالي.

ووفقا للنشرة فإن قيمة الصادرات في الربع الثاني بلغت 353 مليار ريال، منخفضة بنسبة 2.9% على أساس شهري، و22.7% على أساس سنوي، فيما بلغت الواردات 268 مليار ريال، مرتفعا على أساس شهري وسنوي بنسبة 0.3%، و 2.5% على التوالي.

وخلال شهر سبتمبر الماضي وصل مؤشر السوق الرئيسية إلى 11056 نقطة، منخفضا بنسبة 3.8% على أساس شهري، و3.1% على أساس سنوي.

وبلغ مؤشر أسعار العقار في الربع الثاني من 2023 نحو 82.5 نقطة، مرتفعا على أساس ربعي بنسبة طفيفة تقدر بنحو 0.01%، و0.8% على أساس سنوي.