شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار في مصر اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس، فيما سجل في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، فيما سجل في بنك الإسكندرية 30.85 للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أخبار متعلقة الدولار يرتفع قرب أعلى مستوياته خلال أسبوعين.. والين يتراجع البنك المركزي الصيني يضخ 424 مليار يوان في النظام المصرفي

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم الخميس، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، فيما بلغ في بنك المصرف المتحد 30.85، و30.95 جنيه للشراء والبيع على التوالي.

واستقر سعر الدولار في حركة البيع والشراء في البنك التجاري الدولي اليوم الخميس، إذ سجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم، 30.82 للشراء، و30.95 للبيع.