شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: يومى الجمعة والسبت 27 و28 أكتوبر أيام عمل بمركز أول كبار الممولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن يومي الجمعة والسبت الموافقين 27 ، 28 أكتوبر 2023 أيام عمل بمركز أول كبار الممولين (المكاتب الأمامية وفرق الدعم الآلى وشعبة الفحص التجارى وإدارة التحصيل) خلال مواعيد العمل الرسمية، وذلك نظرا لاقتراب نهاية شهر أكتوبر ونهاية موعد تقديم إقرار ضريبة الأرباح التجارية والصناعية للأشخاص الاعتباريين للسنة المالية التي انتهت في 30 يونيو 2023 (السنوات المتداخلة).

وذلك حرصا من مصلحة الضرائب المصرية على مد جسور التعاون لجميع ممولي المصلحة، وتقديم الدعم والمساعدة في تقديم الإقرارات الضريبية، وتذليل أية عقبات قد تواجه الممولين أثناء رفع الاقرارات الخاصة بهم، وسداد الضريبة المستحقة.