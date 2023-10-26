شكرا لقرائتكم خبر عن «العالمية القابضة» تنافس على شراء منجم في زامبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن مصادر مطلعة قولها، إن شركة «العالمية القابضة» ومقرها في أبوظبي، أبدت اهتمامها بالاستحواذ على منجم رئيسي للنحاس في زامبيا.

و تنافس شركة التعدين الجنوب إفريقية «سيباني ستل ووتر» للاستحواذ على مناجم موباني للنحاس، وهي أصول مملوكة للدولة في ثاني أكبر دولة منتجة للنحاس في إفريقيا، بينما انسحبت مجموعتان صينيتان هما «زيجين مايننغ» و«نورينكو» من عملية المزاد.

ويأتي بيع المنجم أيضاً وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة، التي تكثف جهودها لتأمين المعادن الاستراتيجية مثل النحاس والكوبالت والجرافيت. وعلى وجه الخصوص، تركز واشنطن بشكل متزايد على منع الشركات الصينية من تقييد مصادر التوريد المهمة في إفريقيا.

وقد باعت شركة «جلينكور» لتجارة السلع الأساسية حصة سيطرة في موباني لحكومة زامبيا في عام 2021 مقابل وعد بسداد 1.5 مليار دولار من القروض مقابل الإنتاج المستقبلي. ويحتاج المنجم الموجود للسيولة النقدية بسبب التحديات التشغيلية والتكاليف المرتفعة.

ويتعين على أي مشتر أن يسدد كامل الديون المستحقة عليه لشركة جلينكور أو يستمر في تزويد دار التجارة السويسرية بإمدادات المعدن المنتج من أجل تسوية الديون.