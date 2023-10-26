شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تنخفض بعد نتائج ضعيفة وقبل قرار البنك المركزي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسلسلة من تقارير الأرباح الضعيفة، وذلك قبل أن يعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 % على أثر هبوط وول ستريت الليلة الماضية مع اقتراب عائدات السندات طويلة الأجل من مستوى 5 % وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول.

ومن المتوقع على نطاق واسع أيضا أن يثبت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 4 % بحلول الساعة 1215 بتوقيت جرينتش في ظل تعثر النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو.

ويراقب المستثمرون أيضا تقارير الأرباح مع انخفاض سهم شركة أيكسترون الألمانية المصنعة لأنظمة الرقائق 5.8 % بعد أن خالفت طلبيات الربع الثالث التوقعات.

وهوى سهم ستاندرد تشارترد 12.8 % مع تراجع الأرباح قبل استقطاع الضرائب 33 % في الربع الثالث، كما هبط سهم هالوفريش 9 % بعد أن جاءت الأرباح الفصلية دون التوقعات.

وانخفضت أسهم شركات تصنيع السيارات 2.9 % لتسجل أكبر خسائر اليوم الخميس مع هبوط سهم شركة مرسيدس بنز لصناعة السيارات الفاخرة 5.5 % بعد انخفاض أرباح الربع الثالث.

