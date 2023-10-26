شكرا لقرائتكم خبر عن «تداول»: إلغاء إدراج أسهم «الإنماء طوكيو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت تداول السعودية عن إلغاء إدراج أسهم شركة الإنماء طوكيو مارين في السوق وذلك بنهاية عمل يوم الأربعاء 10/04/1445 هـ الموافق 25/10/2023.

وكان البنك المركزي السعودي «ساما» قد وافق في 12 سبتمبر الماضي، على صفقة اندماج شركة الدرع العربي للتأمين التعاون مع شركة الإنماء طوكطيو.

وكانت الشركتان اتفقتا على اتخاذ الخطوات اللازمة لإتمام صفقة الاندماج بينهما وفقا لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وكشفت شركة الإنماء طوكيو مارين في 8 أكتوبر الحالي، عن انتهاء فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج، مع الدرع العربي للتأمين التعاوني، بنهاية يوم الجمعة 21-03-1445هـ (الموافق 06-10-2023م)، وعدم وجود أي اعتراضات قائمة من قبل دائني شركة الإنماء طوكيو مارين خلال فترة الإعتراضات.