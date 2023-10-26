شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السبائك الذهب اليوم لجميع الأوزان من 1 إلى 100 جرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس تحرك ملحوظ لجميع الأوزان، بالتزامن مع تحرك سعر جرام الذهب عيار 24 وهو العيار المكون لسبائك الذهب في مصر 2983 جنيها للجرام في تعاملات اليوم، الأمر الذي ينعكس على أسعار السبائك بأوزانها المختلفة.





أسعار السبائك الذهب اليوم

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 2983 جنيها بدون مصنعية

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 7457 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 14915 جنيها .

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 29830 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 59660 جنيه.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 92771 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 149150 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 298300 جنيه.

الطلب على سبائك الذهب

وقال أسامة الجلا، سكرتير شعبة الذهب في الغرفة التجارية، إن الطلب على الذهب في مصر مستمر ولم يشهد أية تراجعات في الفترة الأخيرة، بل هناك تنامٍ في الطلب على الجنيهات الذهب والسبائك الذهبية ذات الأوزان المختلفة في الفترة الحالية، خاصة في ظل اتجاه الناس للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم.

وأضاف "الجلا"، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك تنوعا في الطلب بالأسواق، لكن لا تزال الجنيهات والسبائك في صدارة المشهد حتى الآن، لافتا إلى أن تحرك الأسعار سواء بالارتفاع أو الهبوط له عدة ضوابط أهمها عوامل العرض والطلب وحركة الأونصة في البورصة العالمية وأخيرا أسعار الدولار.