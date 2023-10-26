شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط تراجع أسهم قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والقابضة المصرية الكويتية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمصرية للاتصالات، وبنك كريدي أجريكول مصر، وأوراسكوم للتنمية مصر، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2.4 مليار جنيه خلال ساعتين.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 23088 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 28661 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 9807 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 4324 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 6561 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 5275 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والعربية لاستصلاح الأراضي، واكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، واسيك للتعدين-اسكوم، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وأم بي للهندسة، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وطاقة عربية.

وتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 550 ألف سهم، 600 ألف سهم، 6.9 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والنساجون الشرقيون للسجاد عدد 1.7 مليون سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 6.1 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بوربرتيز للتنمية العمرانية، والمهندس للتأمين، والمتحدة للإسكان والتعمير، والقاهرة للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، عدد 300 ألف سهم، 30 ألف سهم، 950 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، 575 ألف سهم، 16.3 ألف سهم، 325 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركات برايم القابضة للاستثمارات المالية، ورواد السياحة-الرواد، ومستشفى النزهة الدولي عدد 3.8 مليون سهم، 8677 سهم، 1427 سهم، على التوالي.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركات المجموعة المصرية العقارية، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 1.6 مليون سهم، 90 ألف سهم، 6.4 مليون سهم، على التوالي.

وأعلنت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، شراء المساهم وليد محمد زكي إبراهيم 300 ألف سهم بسعر 1.90 جنيه بقيمة إجمالية 570 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 25.77% إلى 25.80%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

في سياق منفصل قالت شركة القلعة للاستثمارات المالية، إن الشركة لديها خطة طويلة المدى لإدراج عدد من الشركات التابعة في البورصة، بعد الحصول على الموافقات الضرورية من الجهات الرقابية والمنظمة للسوق، وتوافر الظروف المناسبة للطرح، وأن الشركة تعتزم ضخ استثمارات جديدة تتراوح قيمتها بين 2-3 مليارات جنيه في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بالسوق المصرية.

في شأن آخر قالت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، إن الشركة حققت إيرادات 378.7 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر عام 2023 مقابل 231.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 63.7%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 53.8 مليون جنيه مقارنة مع 20.8 مليون جنيه بنسبة نمو 158.4%.