شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تنخفض 15 جنيها.. وعيار 21 يسجل 2585 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 15 جنيها للجرام وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2585 جنيها للجرام في التداولات الفورية بالسوق المصري.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2954 جنيها.

عيار 21 يسجل 2585 جنيها.

عيار 18 يسجل 2216 جنيها.

الجنيه الذهب 20680 جنيها.

الذهب يسعى لمستويات 2000 دولار

يفتقد الذهب خلال هذه الفترة الدعم من الطلب على الملاذ الآمن والذي ساعده خلال الفترة الأخيرة على الارتفاع بنسبة 10% ويصل بالقرب من المستوى 2000 دولار للأونصة. حيث استمرت الجهود العالمية في منع اتساع رقعة الحرب بين فلسطين والكيان الصهيوني.

اختراق المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة يحتاج إلى حافز قوي للذهب كان بإمكانه أن يحصل عليه من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ولكن بفقدان هذا العامل بالإضافة إلى تأثير البيانات الاقتصادية قد يدخل الذهب في تصحيح على المدى اللحظي.

ومن جهة أخرى نجد أن مناطق المستوى 1950 دولار للأونصة تقدم دعم جيد للذهب وتوجد العديد من مراكز الشراء حول هذا المستوى، واتضح هذا خلال جلسة الأمس عندما تراجع الذهب إلى المستوى 1953 دولار للأونصة قبل أن يقلص خسائره سريعاً.

يوم أمس صدر عن الولايات المتحدة بيانات مديري المشتريات للقطاع الصناعي عن شهر سبتمبر لتشهد تحسن عند المستوى 50 بأفضل من القراءة السابقة 49.8 والتوقعات 49.5، أيضاً مؤشر قطاع الخدمات جاء بقيمة 50.9 أفضل من القراءة السابقة 50.1 والتوقعات 49.9.

وتحسن بيانات النشاط الاقتصادي الأمريكي ساعدت على تقلص فرص الذهب في الصعود يوم أمس، فالاقتصاد الأمريكي مستمر في إظهار مرونة كبيرة تساعد البنك الفيدرالي على الاستمرار في تشديد سياسته النقدية، وإمكانية اللجوء إلى رفع جديد في الفائدة قبل نهاية العام.