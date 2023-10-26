شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة العالمية: الصين تساعد أقل البلدان نموًا للانضمام للمنظمة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهدت حكومة الصين بتقديم مبلغ قدره 450 ألف دولار أمريكي (402 ألف فرنك سويسري) لأقل البلدان نموًا في منظمة التجارة العالمية وبرنامج الانضمام (المعروف أيضًا باسم برنامج الصين).

ويهدف برنامج الصين - الذي بدأ في يوليو 2011 في إطار مبادرة المعونة من أجل التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية - إلى تمكين أقل البلدان نموا من الاندماج بشكل أفضل في الاقتصاد العالمي من خلال تعزيز مشاركتها في أنشطة منظمة التجارة العالمية ومساعدة البلدان التي لم تنضم بعد إلى المنظمة وذلك بحسب ما نشره الموقع الرسمي للمنظمة .

وقع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا ونائب وزير التجارة الصيني لي فاي تجديد مذكرة التفاهم الخاصة بالبرنامج خلال زيارة نائب الوزير إلى جنيف للمشاركة في اجتماع كبار المسؤولين.

وذكرت المنظمة أن البرنامج يوفر التدريب الداخلي على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، واجتماعات المائدة المستديرة الخاصة بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ومشاركة أقل البلدان نمواً في اجتماعات منظمة التجارة العالمية، والحوار بين بلدان الجنوب بشأن أقل البلدان نمواً والتنمية، وحلقات عمل لمتابعة استعراض السياسات التجارية لأقل البلدان نمواً، وبرنامج تبادل الخبرات مع أقل البلدان نمواً، كما ساهم البرنامج في تسهيل مشاركة وفود أقل البلدان نمواً في المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية.

وأضافت المنظمة "إن قرار تجديد هذا البرنامج هو شهادة على التزام الصين بتيسير اندماج أقل البلدان نموا في الاقتصاد العالمي، وتدعم العديد من ركائز البرنامج المراقبين، وخاصة أقل البلدان نمواً، في عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وهي خطوة مهمة في استخدام التجارة لتحقيق أهدافهم الاقتصادية والتنموية، كما رحبت له المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا.

ومن جانبه صرح نائب وزير التجارة لي فاي: "قامت الصين بتمويل برنامج الصين لمدة 12 عامًا متتاليًا لمساعدة الأعضاء والمراقبين من البلدان النامية، وخاصة أقل البلدان نموًا، على المشاركة في النظام التجاري المتعدد الأطراف، وفي المستقبل، سنعمل بشكل أوثق مع أمانة منظمة التجارة العالمية حتى يلعب برنامج الصين دورًا أكبر في مساعدة هؤلاء الأعضاء والمراقبين على الاندماج بشكل أفضل في الاقتصاد العالمي.

ومنذ عام 2008، ساهمت الصين بمبلغ 8.1 مليون فرنك سويسرى لمساعدة الأعضاء والمراقبين من البلدان النامية، وخاصة أقل البلدان نموا، على الاندماج في النظام التجاري المتعدد الأطراف.