شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يوقع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لدراسة إنشاء محطة ضخ وتخزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس مجموعة شركة Energy China الصينية توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية لإنشاء محطة للضخ والتخزين قدرة 2000 ميجاوات بنظام الـ BOO.

أشاد الدكتور شاكر فى بيان له اليوم، بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والشركات الصينية وخاصة شركة Energy China مشيراً إلى المشاركة الفعالة للجانب الصينى في مشروعات قطاع الكهرباء المصرى والتي تجلت خلال العقود الماضية.

وأشاد بالشركات الصينية موضحاً أنها شريك موثوق به لدعم ومساندة الشعب المصرى ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع.

كما أشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تم تحديثها لتستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030.

وأعرب ورئيس مجموعة شركة Energy China عن رغبة شركته في الاستثمار المباشر في مصر في مجال الطاقة المتجددة والبيئة بالإضافة إلى زيادة التعاون بين قطاع الكهرباء والشركة ، مؤكداً على إهتمام الجهات العالمية للإتجاه فى الإستثمار على أرض مصر التى تعد بوابة للدخول إلى قارة أفريقيا .

وأكد أن الشركة تهتم بالمشاركة في مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار بالإضافة الى الإستثمار في كافة مجالات الشبكات الذكية والطاقات الخضراء.