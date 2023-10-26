شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد للطيران» في رحلة سفاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تستأنف الاتحاد للطيران رحلاتها إلى شرق أفريقيا مع خدمات يومية إلى نيروبي ابتداء من 1 مايو 2024. وتصل الخدمة الجديدة العاصمة الكينية بشبكة وجهات الاتحاد المتنامية وستساعد على تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية بين دولة الإمارات ومركز القوة في شرق أفريقيا.

في هذه المناسبة، أعلن أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، قائلا «يسّرنا استئناف رحلاتنا إلى نيروبي، المدينة الديناميكية والمثيرة، والتي تعتبر البوابة إلى مغامرات السفاري في كينيا التي يتطلع إليها الكثير من المسافرين فهي تمنح رؤية متنوعة ومذهلة عن الحياة البرية في أفريقيا.»

وأضاف: «كما يسعدنا استقبال ضيوفنا من كينيا في إماراتنا الرائعة مع منحهم فرصة السفر إلى مختلف الوجهات على شبكتنا العالمية».

وتعيد هذه الخدمة رحلات المسافرين المباشرة بين المدينتين، وستمّكن الضيوف من كينيا من السفر على رحلات الاتحاد إلى كافة دول الخليج، والولايات المتحدة، أوروبا، الهند وجنوب شرق آسيا.

وتشتهر نيروبي بالحياة الثقافية الغنية وتعتبر مركزاً رئيسياً للموسيقى الأفريقية العصرية. وتعد المدينة نقطة انطلاق للاستمتاع ببلد السفاري الأسطوري في كينيا، مثل محمية ماساي مارا الوطنية المشهورة عالميًا، حيث يمكن للزوار الاستمتاع برؤية «الخمسة الكبار»: الفيل الأفريقي، ووحيد القرن، والجاموس، والفهد، وبالطبع الأسد.

وستقوم الاتحاد للطيران بتشغيل رحلات يومية إلى نيروبي، على متن طائرة حديثة من طراز إيرباص A320، والتي تضم مقصورات درجة الأعمال والدرجة السياحية بالإضافة إلى خدمات الشركة الحائزة على الجوائز.