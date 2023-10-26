شكرا لقرائتكم خبر عن 11.58 مليار يورو إيرادات «بي إن بي باريبا» الفصلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي، عن نتائجه الفصلية الخميس، حيث عوضت القفزة في خدمات تمويل الشركات التراجع المستمر في إيرادات التداول. وارتفعت مبيعات أكبر بنك في منطقة اليورو خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر/أيلول؛ بنسبة 4% إلى 11.58 مليار يورو، مقابل 11.52 مليار يورو متوقعة.

لكن في المقابل، انخفض صافي دخل المجموعة للربع الثالث بنسبة 4% عن العام السابق إلى 2.66 مليار يورو (2.81 مليار دولار)، وهو ما يتوافق تقريباً مع تقديرات المحللين عند 2.64 مليار يورو. وأبلغ «بي إن بي» عن انخفاض إجمالي الإيرادات من قسم التداول بأكثر من 9% في الربع الأخير، مع تراجع عائدات الدخل الثابت والعملات والسلع بنسبة 14.3%.

في حين شهدت الأعمال المصرفية العالمية للبنك، والتي تشمل إصدارات السندات والقروض المشتركة وإدارة النقد، قفزة في المبيعات بنحو 20% للفترة ذاتها، الأمر الذي عوض التراجع في خدمات التداول. وأكملت المجموعة أيضاً أكثر من 85% من برنامج إعادة شراء أسهمها وبقيمة 5 مليارات يورو في عام 2023، أي ما يعادل حوالي 7% من قيمتها السوقية.