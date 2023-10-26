شكرا لقرائتكم خبر عن «جرانت ثورنتون» تعزز حضورها بافتتاح مكتب رئيسي جديد في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «جرانت ثورنتون»، إحدى كبرى شركات الخدمات الاحترافية في دولة الإمارات العربية المتحدة، افتتاح مكتبها الرئيسي الجديد في سوق أبوظبي العالمي.

يمثل هذا الافتتاح إنجازاً مهماً يعزز التزامها تجاه عملائها في العاصمة الإماراتية وسوق الإمارات عموماً، وتم بحضور أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي.

وبعد أكثر من 55 عاماً من توفير الخدمات الاحترافية الاستثنائية في دولة الإمارات، تدير الشركة الآن أربعة مكاتب في جميع أنحاء الدولة مع مكتب رئيسي في دبي، ويعمل فيها ما يزيد على 500 خبير متخصص.

ويأتي افتتاح المكتب الجديد مواكبةً لتوسع قاعدة عملاء الشركة في العاصمة الإماراتية، والذي ساهم في دفع عجلة نموها على أساس سنوي خلال السنوات الخمس الماضية.

علاوةً على ذلك، يعكس افتتاح المكتب الجديد نمو الشركة، كما يجسد مساعيها لدعم الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات عموماً، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع الحكومة والمؤسسات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي ومختلف المؤسسات في المنظومة التجارية، وخصيصاً في قطاعات الخدمات المالية والطاقة.

دور رئيسي

قال أحمد جاسم الزعابي: «لا شك أن افتتاح المكتب الجديد لعلامة تجارية عالمية، مثل جرانت ثورنتون، يشكل لحظة فارقة ودليلاً على ازدهار مجتمع الأعمال في سوق أبوظبي العالمي، ويفتح آفاقاً جديدة للفرص والشراكات». مضيفاً: «أصبح القطاع المالي يلعب دوراً رئيسياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومساعي الدولة لتأسيس اقتصاد متنوع. ويمثل افتتاح المكتب الجديد لحظة محورية لمجتمع الأعمال المزدهر في سوق أبوظبي العالمي، ما يفتح آفاقاً جديدة من الفرص والشراكات».

مركز رائد

فيما قال هشام فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «جرانت ثورنتون»، الإمارات: «أثبت سوق أبوظبي العالمي مكانته كأحد مراكز الأعمال العالمية الرائدة التي تلبي احتياجات مجموعة واسعة من الشركات العالمية والمحلية في دولة الإمارات. وسيدعم وجودنا هنا استراتيجيتنا الرامية إلى التعاون بشكل وثيق مع قاعدة عملائنا الواسعة في أبوظبي، فضلاً عن دعم مساهمة سوق أبوظبي العالمي في تحقيق الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات».