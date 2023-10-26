شكرا لقرائتكم خبر عن عقبات المبيعات والتوريد تتلاعب بأرباح «مرسيدس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «مرسيدس بنز» الألمانية، إنها تتوقع أن ينخفض العائد المعدل على مبيعات سياراتها للعام بأكمله إلى الحد الأدنى من التوقعات التي تتراوح بين 12 و14%، حيث أعلنت الشركة عن انخفاض أرباحها للربع الثالث بسبب تراجع عمليات التسليم، والتكاليف المرتبطة بسلسلة التوريد.

وانخفضت أرباح صانع السيارات الألماني العريق للربع الثالث بنسبة 6.8% إلى 4.8 مليار يورو (5.1 مليار دولار) بالتوازي مع انزلاق الإيرادات 1.4% إلى 37.2 مليار يورو. في إشارة واضحة إلى أن قطاع الرفاهية ليس محصناً ضد ويلات الاقتصاد الكلي.

ووصفت الشركة بيئة السوق بأنها «خافتة» وتتميز بمنافسة شديدة على الأسعار، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية.

في المقابل، أعلن قسم مرسيدس بنز للشاحنات والمركبات التجارية «فانز» عن نتائج فصلية أقوى مع زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بنسبة 44% إلى 715 مليون يورو، وعوائد معدلة على المبيعات بنسبة 15%.

وكانت مرسيدس بنز قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن انخفاض في المبيعات الإجمالية لمركباتها بنسبة 4% في الربع الثالث، مع تراجع مبيعات سياراتها الفاخرة بنسبة 11%.

وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع الشركة أن يظل معدل المبيعات عند نفس الوتيرة تقريباً في الربع الرابع، دون أن تقوم بتعديل هدف مبيعاتها السنوي. (وكالات)