شكرا لقرائتكم خبر عن بنوك دبي تسجل أعلى زيادة في الودائع بـ 102 مليار درهم خلال 8 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت بنوك دبي، أعلى زيادة في الودائع المصرفية خلال 8 شهور بنحو 101.7 مليار درهم، لتصل إلى 1.092 تريليون درهم بنهاية أغسطس 2023، وبزيادة بنحو 140 مليار درهم خلال 12 شهراً. واستقطبت بنوك أبوظبي، ودائع مصرفية جديدة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، بنحو 69.2 مليار درهم، لتصل إلى 1.113 تريليون درهم بنهاية أغسطس 2023، كما ارتفعت ودائعها خلال 12 شهراً، بمقدار 76 مليار درهم. وبحسب البيانات، استقطبت البنوك في الإمارات الأخرى، ودائع جديدة بنحو 10.4 مليار درهم في 8 شهور، لتصل إلى 198.3 مليار درهم، و20.9 مليار درهم في 12 شهراً.

وسجلت البنوك في أبوظبي زيادة في أصولها خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري بنحو 105.8 مليار درهم، كما زادت أصولها بنحو 168.3 مليار درهم خلال 12 شهراً لتصل إلى 1.86 تريليون درهم بنهاية أغسطس 2023. وأشارت البيانات إلى أن بنوك دبي أضافت 117 مليار درهم إلى أصولها خلال 8 شهور، وبنحو 179.2 مليار درهم خلال 12 شهراً، لتصل إلى 1.738 تريليون درهم بنهاية أغسطس 2023. كما أضافت بنوك الإمارات الأخرى نحو 11.2 مليار درهم إلى أصولها في 8 شهور، ونحو 30.5 مليار درهم خلال 12 شهراً لتصل إلى 298.9 مليار درهم.

تمويلات

وارتفعت قيمة القروض والتسهيلات الممنوحة من قبل بنوك أبوظبي خلال الفترة ما بين يناير وأغسطس نحو 25.4 مليار درهم، فيما ارتفعت بنحو 62.2 مليار درهم خلال 12 شهراً، ليصل إجمالي القروض بنهاية أغسطس إلى 875.9 مليار درهم. كما زادت بنوك دبي تسهيلاتها المصرفية خلال 8 شهور بنحو 41.5 مليار درهم، لتصل إلى 910.3 مليار درهم بنهاية أغسطس، أما بنوك الإمارات الأخرى، فأضافت نحو 7.1 مليار درهم من التمويلات الجديدة، لتصل إلى 167.2 مليار درهم.

الاستثمارات

وسجلت بنوك أبوظبي زيادة في إجمالي استثماراتها بنحو 17.5 مليار درهم خلال 8 شهور، و33 ملياراً خلال 12 شهراً، لتصل إلى 297 مليار درهم بنهاية أغسطس 2023، فيما زادت بنوك دبي استثماراتها بنحو 34.2 مليار درنهم في 8 شهور، و50.2 مليار درهم في 12 شهراً لتصل إلى 236.8 مليار درهم، أما بنوك الإمارات الأخرى، فأضافت 6.3 مليار درهم خلال 8 شهور، و12.4 مليار درهم في 12 شهراً، لتصل إلى 51.6 مليار درهم. ويتم توزيع البيانات على أساس الإمارة المعنية، حيث يوجد المكتب الرئيسي للبنوك في الإمارات.