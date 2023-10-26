شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح البنك الأول إلى 1.8 مليار ريال في الربع الثالث من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق البنك السعودي الأول صافي دخل قدره 1.830 مليار ريال في الربع الثالث من العام الحالي، بارتفاع 22%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وبنمو 18% مقابل الربع الثاني من 2023.

وأعلن البنك السعودي الأول اليوم، نتائجه المالية لفترة الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2023.

وأوضحت نتائج الربع الثالث نمو صافي قروض وسلف العملاء بنسبة 15% ليصل إلى 211 مليار ريال، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.

نمو القروض

يسلط هذا النمو المستدام للقروض خلال هذه الفترة، الضوء على النمو المحتمل للسوق مدعوماً بخطط قوية للبنك لعام 2024.

وبلغ دخل العمليات التشغيلي للبنك لهذا الربع 3,247 مليار ريال، مقارنة بـ 2,615 مليار ريال في العام الماضي، بزيادة قدرها 24%.

وبلغت ودائع العملاء 228 مليار ريال، بزيادة بنسبة 12% بالمقارنة مع الربع الثالث من 2022.

أهداف إستراتيجية

وقالت رئيس مجلس إدارة البنك الأول، لبنى العليان: إن نتائج الربع الثالث أكدت على التقدم الواضح الذي حققه البنك الأول في تحقيق أهداف إستراتيجيته والوصول إلى معدلات النمو المستهدفة.

وأضافت أن الأرقام والعوائد المستدامة ومؤشرات الأداء الرئيسية المالية تتوافق مع خطة البنك، وما حققه من نمو ملحوظ خلال هذا الربع من العام، والتي جاءت نتيجة التدابير التي اتخذناها مسبقاً خلال العام الماضي للحفاظ على الميزانية العمومية أثناء أنشطة البنك خلال دورة أسعار الفائدة.

وأضافت العليان: "أود التأكيد أيضاً على امتناننا لأعضاء مجلس الإدارة وزملائنا وعملائنا لدعمهم المستمر والتزامهم الراسخ، الذين كان لهم دورهم الرئيسي لتحقيق تلك الأهداف. وأكرر أن شراكتنا الاستراتيجية مع بنك "اتش اس بي سي" وتوجيهات البنك المركزي السعودي قد لعبت دوراً محورياً في هذه النتائج."

ونفذ وتابع البنك الأول نشاط استراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، وخصص رؤوس أموال لصالح المشاريع الخضراء والمستدامة.

وفي هذا الصدد، حصل المقر الرئيسي الجديد للبنك الأول الذي تم افتتاحه هذا الشهر على شهادة "سمارت سكور" البلاتينية وشهادة "لييد" الذهبية للمباني المستدامة.