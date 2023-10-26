الهيئة الملكية لمحافظة العلا توقع برنامج شراكة مع stc

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة الاتصالات السعودية stc برنامج شراكة يمتد إلى 15 عاماً؛ لدفع التحول الرقمي بالعلا، وذلك على هامش منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار”.

وبموجب الشراكة، ستمكن stc شبكة 5G في المحافظة، وكذلك تطوير شبكة الألياف البصرية؛ بما يعزز الرقمنة في العلا بخدمات تسهم في تسهيل العمليات الرقمية، وتحسين الكفاءة وجودة الاتصالات.

وأشار رئيس قطاع الإستراتيجية بالهيئة الملكية لمحافظة العلا وليد الدايل, إلى أهمية هذه الشراكة مع stc مؤكداً أنها إحدى الشراكات المهمة في رحلة التحول الرقمي للعلا، حيث تستهدف بناء وتطوير بنية تحتية للاتصالات المتطورة، وتضع أساسًا للابتكار، وتخلق فرصًا متنوعة للتطور التقني في العلا.

وتجسد الشراكة، التزام الهيئة بتحسين جودة الحياة للأهالي والسكان، وتوفير خدمات عالية المستوى لهم والزوار، لتحقيق مستهدفات “رؤية العلا” المتماشية مع طموحات “رؤية السعودية 2030”.