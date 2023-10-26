الاقتصاد

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 233.67 ريال

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أسعار الذهب في

الخليج 365_الرياض

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس، ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 233.67 ريال، أي ما يعادل نحو 62.31 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 214.20 ريال، أي ما يعادل نحو 57.12 دولار.

أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 204.46 ريال، أي ما يعادل نحو 54.52 دولار، وعيار 18 وصل 175.25 ريال، أي ما يعادل نحو 46.73 دولار.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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