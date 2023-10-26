غرفة الأحساء و “تعليم الأحساء” تنظّمان ملتقى المستثمرين في التعليم الأهلي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المنطقة الشرقية

نظّمت غرفة الأحساء بالتعاون مع إدارة تعليم الأحساء أمس، ملتقى المستثمرين في التعليم الأهلي تحت شعار (شراكة واعدة لمدارس رائدة)، بحضور عددٍ من المسؤولين والمستثمرين وملّاك المدارس الأهلية، وذلك بمقر مدارس جواثا الأهلية في الأحساء.

ويهدف الملتقى إلى رفع كفاءة القطاع الأهلي في التعليم، وتطوير القدرات التنافسية، والارتقاء بمعايير الأداء في الخدمات المقدمة للمدارس، وتطوير السياسات الداعمة لتجويد الخدمات المقدمة للمعاهد والمدارس العالمية والأهلية.

واستعرض الملتقى عدة محاور أبرزها: الخدمات اللوجستية التي تقدمها شركة تطوير القابضة للمنشآت التعليمية وعائدها الاقتصادي والتنظيمي، ورحلة العميل في منصة التراخيص، وممكّنات الاستثمار في مجال التعليم، ودور اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب في الاستثمار في التعليم الأهلي.

وأكّد المشاركون على أهمية تعزيز الشراكة بين قطاع التعليم الحكومي والخاص، الذي يُعد أحد القطاعات الواعدة في المملكة، وإبراز فرص الاستثمار وممكّناته في قطاع التعليم الأهلي، ودعم مشاركة القطاع الخاص في التعليم ورفع جودة مخرجاته بما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وبناء إطار تعاوني لمشروعات تعليمية مستقبلية تعكس حجم الاهتمام الذي توليه قيادة المملكة -حفظها الله- لهذا القطاع.