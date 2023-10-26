شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 89.95 دولار لخام برنت و85.21 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعارالنفط اليوم الخميس 89.95 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 85.21 دولار للبرميل، حيث تراجعت الأسعار اليوم بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.

وعقد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى الأربعاء، اجتماعا لبحث الوضع في مناطق الاشتباكات مع روسيا مؤكدا استعداد بلاده للضربات الروسية على البنية التحتية للطاقة، والجاهزية عن الدفاع عن النفس والرد أيضا .

وقال زيلينسكي - حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - " تلقيت تقارير عن وصول المعدات والذخيرة والوضع على خط المواجهة.. معركتي كوبيانسك وأفديفكا صعبة، لكن الجنود صامدون في مواقعهم ".

وفي الوقت نفسه، ذكر زيلينسكي أن روسيا تحاول تدمير كل ما يمكنها الوصول إليه، مضيفا "نحن نعمل على إزالة آثار القصف ونساعد المواطنين" ، مضيفا " نستعد لهجمات تستهدف البنية التحتية للطاقة لدينا .. هذا العام لن ندافع عن أنفسنا فحسب، بل سنرد أيضا ".

وفي سياق متصل، قال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع أوليكسي دانيلوف إن نظام الطاقة في أوكرانيا أصبح الآن محميا بشكل أفضل من الهجمات الصاروخية مقارنة بالعام الماضي .

ووفقا له، فإن معدات الدفاع الجوي الإضافية تصل تدريجيا، وسيتم استئجار بعضها للمدة التي تحتاجها أوكرانيا لتكون قادرة على الدفاع عن أجوائها.