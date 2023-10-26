شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الكهرباء توقع عقدا لإحلال كابل محور الطريق الأبيض بتكلفة 237 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء صباح اليوم عقد مع الإئتلاف المكون من شركة جيزة باور للصناعة ومؤسسة النماء للمقاولات لإحلال جزء من الكابل القائم مزدوج الدائرة المعتمدية / برقاش جهد 66 ك.ف. بطول 9 كم والمتعارض مع محور الطريق الأبيض الذى يعتبر من المشروعات القومية بمحافظة الجيزة .

ويتضمن العقد توريد وتركيب كابلات أرضية قطاع 1×400 مم2 وكابلات الألياف الضوئية بملحقاتها بطول 9 كم .

وتبلغ القيمة الاجمالية للتعاقد حوالى 237 مليون جنيه مصري بمدة تنفيذ تصل إلى 6 شهور من تاريخ إخطار القبول واستلام الموقع خالى من المعوقات ويتم التمويل ضمن المشروعات الاستراتيجية المدرجة بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.