شكرا لقرائتكم خبر عن زوكربيرغ: ارتفاع أوقات البقاء على فيسبوك وإنستغرام 7% و6% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «ميتا» عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الثالث مع زيادة الإيرادات بنسبة 23% على أساس سنوي وصولاً إلى 34.15 مليار دولار، مقابل 33.56 مليار دولار متوقعة، وذلك بدعم نمو الإعلانات الرقمية بعد تعافي العملاء من عام 2022 الصعب الذي شهد انخفاضاً في الأرقام لثلاثة أرباع متتالية.

وارتفع صافي دخل الشركة أيضاً بنسبة 164% عن العام السابق إلى 11.58 مليار دولار. أو 4.39 دولار للسهم الواحد، مقابل 3.63 دولاراً متوقعة، بحسب تقديرات «ريفينيتيف».

وأبلغت منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة عن 2.09 مليار مستخدم نشط يومياً على صفحاتها، مع متوسط إيرادات عند 11.23 دولار لكل مستخدم، وفقاً لـ «ستريت أكاونت».

أما بالنسبة للربع الرابع، فقالت ميتا إنها تتوقع إيرادات بين 36.5 مليار دولار إلى 40 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ في مؤتمر الأرباح: «شهدت الشركة حتى الآن هذا العام زيادة بنسبة 7% في الوقت الذي يقضيه المستخدمون على فيسبوك، وزيادة بنسبة 6% على إنستغرام». مشيراً إلى أن أولويات الاستثمار العام المقبل ستكون لتقنيات الذكاء الاصطناعي، سواء في الهندسة أو موارد الكمبيوتر.

فيما علّقت سوزان لي، المديرة المالية لميتا، بأن التجارة الالكترونية كانت أكبر مساهم في نمو إيرادات الإعلانات على أساس سنوي، تليها السلع الاستهلاكية والألعاب. مضيفة أن الشركة وسّعت نطاق توجيه إيراداتها للربع الرابع بسبب عدم القدرة على التنبؤ بالأحداث الجارية في الشرق الأوسط.

وفي السياق، أشارت ميتا إلى أن النفقات لعام 2023 ستتراوح بين 87 مليار دولار و89 مليار دولار، وهو انخفاض عن توقعاتها السابقة البالغة 88 إلى 91 مليار دولار.

وانخفضت أسهم ميتا 2.8%، في تداولات ما قبل السوق، بعد توسيع الشركة نطاق توجيه إيراداتها للربع الرابع.