شكرا لقرائتكم خبر عن «ستيلانتس» تتجه شرقاً للمنافسة على كعكة السيارات الكهربائية الصينية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: هشام مدخنة

كشفت مجموعة صناعة السيارات العملاقة «ستيلانتس»، الخميس، عزمها استثمار 1.58 مليار دولار في شركة «ليبموتور» الصينية الناشئة للسيارات الكهربائية. في استمرار واضح لمساعي شركات صناعة السيارات التقليدية توسيع رقعة المنافسة داخل السوق الصينية المتنامي.

وسيهدف المشروع المشترك الجديد «ليبموتور إنترناشونال» إلى تعزيز مبيعات السيارات الكهربائية للعلامة التجارية الصينية في الخارج، مع حصول ستيلانتس على حصة أغلبية قدرها 51%.

وقالت «ستيلانتس»، التي تمتلك علامات تجارية رائدة في القطاع، مثل كرايزلر ومازيراتي وجيب ودوج وبيجو وغيرها، إن هذا الاستثمار سيمنحها ما يقرب من 20% من الأسهم ومقعدين في مجلس إدارة ليبموتور.

حالياً، تهيمن شركة «بي واي دي» الصينية، بالإضافة للصانع الأمريكي «تيسلا» على أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم وهي الصين، لكن وتيرة المنافسة من الشركات الناشئة المحلية، مثل «لي أوتو» و«شبينج» و«نيو»، تشتد. بالتوازي مع بدء اقتحام شركات التكنولوجيا الصينية المعروفة، «شاومي» و«هواوي»، فضاء السيارات الكهربائية أيضاً.

وعليه، يُنظر إلى شركات السيارات التقليدية على أنها بطيئة للغاية في اللحاق بركب الكهربائية، مما يعيق النمو المحتمل في السوق الصينية. الأمر الذي دفع «ستيلانتس» للمضي قدماً بمشروعها الجديد وتعزيز وجودها في الصين مع شريك محلي، على اعتبار أنها تستحوذ اليوم على حصة سوقية تبلغ 0.3% فقط في بلاد التنين، وفقاً للأرقام الرسمية للشركة.

في المقابل، يمكن أن تدعم هذه الخطوة طموحات «ليبموتور» بأن تصبح لاعباً عالمياً في مجال السيارات الكهربائية. وفي الشهر الماضي، حضرت الشركة معرض ميونخ للسيارات «Mobility IAA»، وهو حدث أوروبي رفيع المستوى، كشفت خلاله النقاب عن سيارتها الرياضية الجديدة «C10». ومشيرة في الوقت ذاته إلى خطط لطرح خمس طرز أخرى في السوق العالمية خلال العامين المقبلين.

إلى ذلك، قالت الشركتان في بيان مشترك، إن مشروع «ليبموتور إنترناشونال» الجديد يتمتع بحقوق حصرية لبيع وتصدير وتصنيع منتجات ليبموتور خارج الصين الكبرى، وبأن الإنتاج سيبدأ في النصف الثاني من عام 2024.