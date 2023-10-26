الاقتصاد

أسهم الإمارات تتراجع عند الإغلاق

0 نشر
دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم الإمارات تتراجع عند الإغلاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع سوق دبي المالي 1.53% إلى 3782.04 نقطة عند إغلاق جلسة اليوم الخميس، كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.88 % إلى 9242.18 نقطة

  • الأكثر ارتفاعاً في دبي 
    • تعاونية الاتحاد 1.27%
    • سلامة 1.01%
    • شعاع 0.83%
    • العربية 0.77%
       
  • الاكثر تراجعاً في دبي
    • أمان 8.03%
    • الفردوس 4.76%
    • أملاك 3.79%
    • دبي المالي 3.75%
       
  • الأكثر ارتفاعاً في أبوظبي 
    • الشارقة للإسمنت %9.98
    • اي دي سي أذونات  %8.7
    • بالمز %3.85
    • بنك الشارقة %2.41
       
  • الأكثر تراجعاً في أبوظبي
    • بلدكو 6.62%
    • آرام 5.37%
    • إي أند 3.98%
    • رأس الخيمة العقارية 3.94%
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا