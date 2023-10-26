شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم الإمارات تتراجع عند الإغلاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع سوق دبي المالي 1.53% إلى 3782.04 نقطة عند إغلاق جلسة اليوم الخميس، كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.88 % إلى 9242.18 نقطة