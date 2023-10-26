شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي» المصري يقرر تسهيلات في الحدود القصوى للبطاقات الائتمانية بالخارج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر البنك المركزي المصري، إلغاء شرط تقديم العملاء لإثبات السفر قبل مغادرتهم، تخفيفاً للقيود التي سبق أن فرضها على استخدام بطاقات الائتمان في الخارج.

وأعلن البنك المركزي في بيان، الخميس، أنه حرصاً من البنك المركزي المصري على تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين وتيسير استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، فقد تقرر فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض، على أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يوماً من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.

وأوضح البنك المركزي، أنه في حالة عدم التزام العميل، فسوف يبلغ البنك المصدر للبطاقة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score لوضعه في القائمة السلبية، كما سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلاً، فضلًا عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

جاء ذلك إلحاقاً للتعليمات التنظيمية السابق صدورها في 17 أكتوبر الجاري بشأن إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات الائتمانية من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعلياً، والتي تضمنت بعض التدابير لتيسير استخدامات البطاقات الائتمانية في الخارج للمواطنين الذين لديهم احتياجات فعلية لذلك.