شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تنخفض بعد نتائج ضعيفة وقبل قرار «المركزي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأوروبية، الخميس، بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسلسلة من تقارير الأرباح الضعيفة، وذلك قبل أن يعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن السياسة النقدية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1%، على إثر هبوط وول ستريت الليلة الماضية مع اقتراب عائدات السندات طويلة الأجل من مستوى 5%، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول.

ومن المتوقع على نطاق واسع أيضاً أن يثبت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 4%، في ظل تعثر النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو.

ويراقب المستثمرون أيضاً تقارير الأرباح مع انخفاض سهم شركة أيكسترون الألمانية المصنعة لأنظمة الرقائق 5.8%، بعد أن خالفت طلبيات الربع الثالث التوقعات.

وهوى سهم ستاندرد تشارترد 17%، مع تراجع الأرباح قبل استقطاع الضرائب 33% في الربع الثالث، كما هبط سهم هالوفريش 9% بعد أن جاءت الأرباح الفصلية دون التوقعات.

وانخفضت أسهم شركات تصنيع السيارات 2.9%، لتسجل أكبر خسائر، الخميس، مع هبوط سهم شركة مرسيدس بنز لصناعة السيارات الفاخرة 5.5% بعد انخفاض أرباح الربع الثالث. (رويترز)