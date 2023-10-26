شكرا لقرائتكم خبر عن أسهمها هوت 30%.. «سيمنس إنرجي» تسعى للحصول على دعم حكومي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «سيمنس إنرجي»، الخميس: «إنها تجري محادثات مع الحكومة الألمانية بشأن تلقي مساعدة مالية، في الوقت الذي تواجه فيه مشاكل في وحدة طاقة الرياح التابعة لها، مما أدى إلى انهيار أسهم الشركة».

وواجهت شركة «سيمنس إنرجي» مشكلات طويلة الأمد في وحدة «جاميسا» للطاقة المتجددة التابعة لها، مما دفع المجموعة إلى الإعلان عن خسارة قياسية في الربع الثالث في وقت سابق من هذا العام، بسبب التكاليف المتعلقة بإصلاح المشكلات الفنية في توربينات الرياح البرية.

وفي آخر التطورات، أكدت شركة سيمنز للطاقة أنها تجري «محادثات أولية مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الشركاء المصرفيين والحكومة الألمانية، لضمان الوصول إلى حجم متزايد من الضمانات».

وأضافت أن المجموعة شهدت نموا قويا في الطلبيات، مما أدى إلى الحاجة إلى مزيد من الضمانات المالية للمشروعات طويلة الأجل.

وانخفضت أسهمها بأكثر من 30% في بورصة فرانكفورت بعد الإعلان عن المحادثات. (رويترز)