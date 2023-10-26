شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يُحقق مع 3 منصات إلكترونية بسبب المحتوى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ تيري بريتون المفوض المعني بالصناعة في الاتحاد الأوروبي، تحقيقات تتعلق بثلاث منصات إلكترونية بخصوص قرارات تغيير المحتوى ومن بينها منصة إكس (تويتر سابقاً) التي يملكها إيلون ماسك.

وواجهت شركات التكنولوجيا العملاقة تدقيقاً أمنياً متزايداً في الأسابيع الماضية مع زيادة المحتوى الضار والمعلومات المغلوطة في أعقاب هجوم الفلسطينيين على إسرائيل.

وبموجب قانون الخدمات الرقمية الشامل في الاتحاد يجب على منصات التكنولوجيا ومحركات البحث أن تبذل المزيد من الجهد لمواجهة المحتوى غير القانوني والمخاطر التي تهدد الأمن العام وحماية خدماتها من تقنيات التلاعب.

وفي حديث أثناء مقابلة مع إذاعة «فرانس إنتر»، لم يذكر بريتون المنصتين الأخريين اللتين يجري التحقيق بشأنهما.

وقال: «يمكن للقاضي حجبها على نحو مؤقت إذا لم تمض الأمور على ما يرام». (رويترز)