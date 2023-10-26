شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تحتضن مجموعة من الفعاليات المُمتعة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للمهرجانات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الصورة

تستضيف موسكو، العاصمة الروسية النابضة بالحياة والشهيرة بتراثها الثقافي الثري، العديد من المهرجانات المتنوعة في مختلف فصول العام، مما يمنح الزوار الفرصة لمعرفة المزيد حول الثقافة الروسية والاستمتاع بالعديد من وسائل التسلية والترفيه التي تناسب كافة الأذواق.

روائع الطهي في موسكو

تفتخر موسكو بتنظيم واستضافة العديد من مهرجانات الطهي وتذوق الأطباق الشهية بما في ذلك مهرجان "نكهات روسيا" الذي يُقبل عليه السياح من مختلف البلاد حول العالم. ويأخذ هذا المهرجان الزوار في رحلة لتذوق الأطباق المميزة من أكثر من 76 منطقة في روسيا. وتستضيف موسكو أيضاً العديد من الفعاليات الموسمية الأخرى مثل أسبوع أطباق الأسماك، وعيد المرافع، واحتفالات العام الجديد وأعياد الربيع، مما يقدم للسياح مجموعة متنوعة من تجارب الطهي وتذوق الأطباق الشهية.

وتحتل وجبة الفطور مكانة خاصة في قلوب سكان موسكو، وتُنظم لجنة السياحة بمدينة موسكو العديد من المهرجانات التي تقدم فيها المطاعم أطباق فطور مميزة، بما في ذلك الأطباق التقليدية مثل البيض المخفوق والسجق، والعديد من الأطباق والمأكولات والمشروبات العالمية مثل الحلاوة الطحينية الهندية والقهوة التركية.

مغامرات متنوعة في الهواء الطلق

يُعتبر الطقس في موسكو أحد أهم الميزات التي تشجع على الأنشطة في الهواء الطلق، ففي المهرجانات الشتوية، يستمتع السياح بالمشهد الرائع للقباب المغطاة بالثلوج لكاتدرائية القديس باسيل، والتزلج على حلبات الجليد الضخمة. أما في فصل الصيف، فيُمكن التزحلق على الأمواج الاصطناعية لقضاء أحلى الأوقات في موسكو.

وبالنسبة لعشاق مشاهدة العروض الشيقة، تحتض موسكو مهرجان "شهر الخيول" الذي يترقبه السياح ومحبو العروض الفريدة، ويُدهش الفرسان الذين تعلموا هذا الفن في مدرسة الكرملين للفروسية الجمهور بالحركات البهلوانية والرياضية المثيرة.

منتدى موسكو الحضري

استضافت العاصمة الروسية مؤخراً منتدى موسكو الحضري والذي أقيم في العديد من الأماكن المهمة في موسكو مثل ملعب لوجنيكي، وحديقة زاريادي، وقاعة المعارض المركزية، ومركز التسوق الشهير جوستيني دفور. وتضمن المنتدى العديد من الأنشطة والفعاليات مثل الحفلات الموسيقية والمعارض والفعاليات الرياضية ومهرجانات تذوق الطعام وعروض السيرك، وعرض الأفلام المميزة وعروض الأزياء.

وحظي زوار المنتدى بفرصة تجربة محاكاة لقيادة سيارات السباق، والاستمتاع بالأمواج الاصطناعية وتجربة الرياضات الشتوية. ويقدم منتدى موسكو الحضري الفرصة للزوار للتعرف إلى التحول الذي حدث في موسكو خلال الـ 12 سنة الماضية من خلال العروض التفاعلية، بالإضافة إلى مدينة موسكو الافتراضية في جناح تكنولوجيا المعلومات. وتضمن المنتدى مركزاً للمعلومات السياحية لتوفير رحلات مجانية، وتنظيم الرحلات للسياح والإجابة عن أسئلتهم حول مدينة موسكو وما تقدمه من أنشطة وأماكن رائعة للزيارة.

تطورت المهرجانات التي تقام في موسكو لتصبح جزءاً لا يتجزأ من المشهد الحضاري للمدينة، وتقدم فرصة ممتازة للزوار للتعمق في الثقافة الروسية ومعالم المدينة المميزة.