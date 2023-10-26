شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات «كومكاست» الفصلية تتجاوز التوقعات وترتفع إلى 30 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أعلى ربح ربع سنوي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «كومكاست»، أنها تجاوزت تقديرات الإيرادات والأرباح في الربع الثالث، حيث أضافت الشركة 294 ألف عميل وارتفعت مبيعات المتنزهات الترفيهية التابعة لـ«إن بي سي يونيفرسال».وأضافت خدمة البث الرائدة «بيكوك» التابعة لـ«إن بي سي يونيفرسال» 4 ملايين مشترك، وزادت الإيرادات بنسبة 64% إلى 830 مليون دولار، ما أدى إلى تقليص الخسارة الفصلية لخدمة الاشتراك إلى 565 مليون دولار. وخسرت شركة «بيكوك» 614 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق بإيرادات بلغت 506 ملايين دولار.وحققت الشركة 1.08 دولار ربحية للسهم الواحد، مقابل 95 سنتاً متوقعة. وسجلت إيرادات بلغت 30.12 مليار دولار، مقابل 29.68 مليار دولار متوقعة.وفي الربع المنتهي في 30 سبتمبر/أيلول، سجلت كومكاست دخلاً صافياً قدره 4 مليارات دولار، أو 98 سنتاً للسهم، مقارنة بخسارة قدرها 4.6 مليار دولار، أو 1.05 سنت للسهم، في العام السابق. بعد تعديلها للبنود لمرة واحدة، بلغت أرباح السهم 1.08 دولار في هذا الربع. وتأثرت نتائج العام السابق بانخفاض القيمة لمرة واحدة ورسوم الشهرة المرتبطة باستحواذ «كومكاست» على «سكاي» في عام 2018.وارتفعت الإيرادات بنسبة 0.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بنسبة 5.1% إلى 9.96 مليار دولار.قالت كومكاست: «إن الأرباح المعدلة للمتنزهات الترفيهية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء زادت بنسبة 20% إلى 983 مليون دولار، وهو أعلى ربح ربع سنوي مسجل لهذا القسم، مدفوعاً بشعبية عالم سوبر نينتندو في استديوهات يونيفرسال في هوليود».وخسرت شركة كومكاست 18 ألف عميل من عملاء النطاق العريض عالي السرعة في هذا الربع و490 ألف مشترك في الفيديو مع استمرار الأمريكيين في التخلي عن تلفزيون الكابل التقليدي لخدمات البث. وأنهت كومكاست الربع مع 14.5 مليون مشترك في الفيديو و29.8 مليون عميل سكني واسع النطاق.وارتفعت إيرادات النطاق العريض في الولايات المتحدة بنسبة 3.8% إلى 6.4 مليار دولار، حتى مع انخفاض عدد المشتركين بسبب ارتفاع الأسعار.وارتفعت إيرادات الاتصالات اللاسلكية بنسبة 16% إلى 917 مليون دولار في هذا الربع. وأنهت كومكاست الربع مع 6.3 مليون عميل لاسلكي. وتستخدم الشركة شبكة «فيريزون» لتوفير تغطية لاسلكية تحمل علامة «اكسفينيتي» التجارية بموجب اتفاقية تم إبرامها في عام 2016. (وكالات)