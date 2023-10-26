شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي التركي» يرفع الفائدة 500 نقطة أساس إلى 35% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 35%، الخميس، كما كان متوقعاً، ليواصل سياسة التشديد للشهر الثالث على التوالي مع تكثيف جهوده لكبح التضخم.

وفي استطلاع أجرته «رويترز»، توقع معظم الاقتصاديين رفع سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، بينما توقع أربعة رفع سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة واقتصادي واحد 300 نقطة. وارتفعت أسعار الفائدة 2650 نقطة أساس منذ يونيو/حزيران.

وأكدت لجنة السياسات بالبنك من جديد أنها «مستعدة لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر حسب الحاجة للحد من التضخم، الذي ارتفع إلى معدل سنوي قدره 61.53% في سبتمبر/أيلول، ومن المتوقع أن يرتفع في العام المقبل». (رويترز)