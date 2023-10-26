شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «بنك المشرق» تقفز 122% إلى 5.8 مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حقق بنك المشرق أرباحاً صافية 5.77 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مسجلاً نموا كبيرا بنسبة 122% على أساس سنوي مقارنة بـ 2.6 مليار درهم في فترة المقارنة. يعود هذا الأداء إلى نجاح استراتيجية النمو لدينا وتجربة العملاء المميزة، مع الأداء التشغيلي القوي للبنك، وإدارة التكلفة، والقدرات الحكيمة لإدارة المخاطر.

وارتفعت الأرباح التشغيلية من 3.2 مليار درهم إلى 5.6 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 73% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وجاء ارتفاع الدخل التشغيلي وصافي الأرباح بشكل أساسي نتيجة زيادة صافي الدخل من الفوائد، والذي سجل نمواً كبيراً بنسبة 82% على خلفية نمو الميزانية العمومية للبنك، وهوامش العميل السليمة، وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة. كما وصلت قيمة الدخل من غير الفوائد إلى 2.3 مليار درهم، الذي سجل نمو قوي بنسبة 8.1% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

حقق البنك نمواً إيجابياً بنسبة 34.8% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مع تحسن معدل التكلفة إلى الدخل بأكثر من 8% على أساس سنوي، حيث تم إبقاء التكاليف التشغيلية تحت السيطرة، مع استمرار الاستثمار بتجربة العملاء ونمو الأعمال.