شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاستثمار توقِّع 3 مذكرات تفاهم خلال أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت وزارة الاستثمار 3 مذكرات تفاهم، في قطاعات التكنولوجيا الحيوية، والأدوية، والخدمات المالية، والتعليم والتدريب، وذلك على هامش أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السابعة، بحضور وزير الاستثمار م. خالد الفالح.

وتهدف توقيع مذكرة التفاهم في قطاع التكنولوجيا الحيوية والأدوية إلى اكتشاف وتطوير وتصنيع وتسويق مجموعة من الأدوية الجديدة المحتملة في مجالات علم الأعصاب والطب النفسي العصبي والمناعة المتخصصة والأمراض النادرة.

وتعمل مذكرة التفاهم في قطاع الخدمات المالية على توفير فرصة للمستثمرين للاستثمار مباشرة في المشاريع الرئيسة، المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، ومبادرات التنمية الاقتصادية الأوسع في المملكة.

وفي قطاع التعليم والتدريب، تعزز مذكرة التفاهم التعاون في مجال التعليم في جميع المراحل الدراسية وتعزيز قدرات المعلمين من خلال برامج التطوير المهني والاستثمار في الخدمات المساعدة.

وبدعم وتمكين من وزارة الاستثمار، وقّع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مذكرة تفاهم في قطاع ريادة الأعمال والابتكار، كما وقّعت شركة المدار الأولى للاستشارات الهندسية مذكرة تفاهم في قطاع الاستشارات الهندسية.

يذكر أن وزارة الاستثمار تشارك في المعرض المصاحب لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السابع، حيث تسلط الضوء من خلاله على جوانب تطور بيئة الأعمال في المملكة بما يعكس التوجه الطموح الذي تتميز به المملكة نحو الانفتاح الاقتصادي لجلب الاستثمارات وتسهيل وصول الباحثين عن فرص استثمارية، والتعريف بالفرص الاستثمارية وتعزيز استدامة الاستثمار في مختلف القطاعات، بما يتيح للمستثمرين التعرّف على المزيد من فرص عقد الشراكات، وفرص الاستثمارات المتاحة، إضافةً إلى تسليط الضوء على المنتجات والخدمات التي تقدم وخطط المملكة من أجل تحقيق مستقبل مستدام.