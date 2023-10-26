شكرا لقرائتكم خبر عن «دي بي ورلد» تسرع كهربة عمليات الموانئ لتحقيق صافي صفر انبعاثات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركتا «إي بي إم تيرمينالز» ومجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، الخميس، عن شراكة استراتيجية لتسريع إزالة الكربون من المحطات العالمية عبر كهربة معدات مناولة الحاويات التي تسمى اختصاراً بـ (CHE) على نحو واسع. وترتكز الشراكة على أبحاث تشير إلى إمكانية الوصول إلى نقطة التحول بالنسبة لمعدات مناولة الحاويات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية في فترة تتراوح ما بين 2 إلى 8 سنوات قادمة من خلال الإجراءات الصحيحة من أصحاب العلاقة في القطاع.

تعد نتائج الأبحاث وخريطة الطريق لكهربة معدات المناولة موضوعًا وثيقة معلوماتية خاصة بالقطاع، أقرها ميناء روتردام، ويوروجيت وميناء كالوندبورج، ومركز الشحن الذكي (سمارت فريت سنتر).

وتعد معدات المناولة عامل تمكين حاسم لعمليات الموانئ وتستخدم لنقل الحاويات من وإلى السفن عبر 940 ميناء حاويات في العالم. وفي عام 2020، أتاحت معدات المناولة نقل 815 مليون حاوية نمطية قيمتها الإجمالية 8.1 تريليون دولار. يقدر عدد وحدات معدات المناولة عالمياً بما يتراوح بين 100 ألف و120 ألف وحدة، وهي مسؤولة عن انتاج 10-15 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً (النطاق 1 والنطاق 2).

ووجدت الأبحاث أنه يمكن التغلب على معظم التحديات التي تعوق استخدام معدات المناولة التي تعمل بالبطاريات. ويمكن وتشير الأبحاث إلى أن نقطة تحوّل يمكن أن تحدث في استخدام معدات المناولة التي تعمل بالبطاريات لتحل محل الديزل كخيار جذاب وقابل للعمل وأكثر فاعلية من حيث التكلفة بأسعار معقولة في فترة تتراوح ما بين 2 إلى 8 سنوات قادمة، شريطة أن يتخذ أصحاب العلاقة في القطاع الإجراءات اللازمة الآن. وتحدد الوثيقة المعلوماتية (الورقة البيضاء) الأدوات الرئيسية والإجراءات ذات الصلة التي يمكن أن يتخذها اللاعبون عبر سلسة القيمة بما في ذلك مشغلي المحطات، وشركات تصنيع المعدات الأصلية، وسلطات الموانئ، والهيئات الحكومية، ومشغلي خطوط الشحن.

وقال كيث سفيندسن، الرئيس التنفيذي لشركة إي بي إم تيرمينالز: «بصراحة ووضح، نحن بحاجة إلى تسريع أعمالنا في مجال إزالة الكربون، ويتعين علينا أن نفعل ذلك الآن. ويسعدني أن أقول إن الأبحاث التي أجريناها من خلال (Systemiq) و(ZEnMo) تدعم بقوة استنتاجنا بأن نقطة التحوّل لكهربة معدات مناولة الحاويات أصبحت في متناول اليد خلال هذا العقد. وندعو الآن إلى اتخاذ إجراءات من أجل تسريع منظومة الميناء بأكمله لتحقيق ذلك، ومن المهم بالنسبة لنا أن نتعاون ونتخذ إجراءات ملموسة مع العديد من شركاء القطاع من أجل هدفنا المشترك.»

من جانبه، قال تيمان ميستر، المدير التنفيذي للعمليات للموانئ والمحطات في مجموعة موانئ دبي العالمية: «تعد المعدات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات في الموانئ وسيلة واقعية وقابلة للاتنفيذ وبأسعار معقولة لتقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير. وطوال مسيرتي المهنية، رأيت العديد من الجهات في القطاع يتحدثون عن طرق مختلفة لتحقيق صافي انبعاثات صفر، لكنني لم أكن مقتنعًا بهذا القدر من قبل بقدرة أسلوب أو تكتيك معين من تسريع عملية إزالة الكربون. وآمل أن يتم استخدام النتائج الواردة في الدراسة البحثية من قبل القطاع بأكمله لتحفيز التغيير الحقيقي عبر استخدام معدات المناولة الكهربائية.»

وتقدم الأبحاث عدداً من الإجراءات التي يمكن اتخاذها للوصول إلى نقطة التحوّل، بما في ذلك جعل عملية الانبعاثات الصفرية متطلباً كجزء من الامتيازات الجديدة في الموانئ، وتعاون مشغلي المحطات ومصنعي المعدات لزيادة الطلب. إضافة إلى ذلك، يمكن للموردين العمل على تطوير سلاسل التوريد الخاصة بهم وتوحيد مكونات معينة، بدعم من مشغلي المحطات.

وقالت سحر رشيد بيجي، الرئيس العالمي لإزالة الكربون. في إي بي إم تيرمينالز: «في الأساس، ما نريده هو توفير مكان عمل أكثر صحة ونظافة وكفاءة لآلاف العاملين في محطات الحاويات والذين يعيشون في مجتمعات قريبة من المحطات. وفي حين أن كهربة معدات مناولة الحاويات هي جزء من هذا التوجه، فإننا نعتقد أنها جزء يمكن التعامل معه بشكل أسهل وأسرع نسبياً من غيره إذا عملنا سوياً وتجنبنا التعقيدات غير الضرورية.»

الجدير بالذكر أن شركة «إي بي إم تيرمينالز» ومجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) تشجعان أقرانهما في القطاع على مراجعة الأبحاث ودعم أهدافها. وكخطوة تالية، يستعد الطرفان لحشد التعاون على مستوى القطاع حول كهربة معدات مناولة الحاويات وتحقيق عمليات الموانئ الخالية من الانبعاثات.