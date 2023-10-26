شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان دبي للمفروشات مستمر حتى 29 أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عززت دبي مكانتها كواحدة من أفضل وجهات التسوق وأكثرها تنوعاً على مستوى العالم بفضل التجارب المتنوعة التي تقدمها لسكان وزوار المدينة، سواء من خلال أسواقها التقليدية المليئة بالسلع والمنتجات المتنوعة ومن أبرزها سوق الذهب، والتوابل، والعطور، والأقمشة في ديرة، أو عبر مراكز التسوق الفخمة التي تضاهي أعرق وأكبر المراكز حول العالم، أو احتضانها لتشكيلة واسعة من العلامات التجارية العالمية الشهيرة.

وتسهم الدورة الحالية لمهرجان دبي للمفروشات - التي انطلقت في 13 أكتوبر وتختتم في 29 أكتوبر - في توجيه الأنظار إلى دبي كوجهة مفضلة للتسوق بفضل العروض المتنوعة والتزامها بمواكبة أحدث صيحات وتصاميم المفروشات، فضلاً عن الاستفادة من العروض الترويجية على مجموعة واسعة من الأثاث والمفروشات والديكورات المنزلية.

وأوضح محمد فراس عريقات، مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أن دبي رسخت مكانتها كوجهة مفضلة للعلامات التجارية العالمية لاسيما تلك المتخصصة في الأثاث. مشيراً إلى أن دبي تضم نحو 62% من العلامات التجارية العالمية المتخصصة في التجزئة، وهو ما يجعلها من الوجهات الرائدة على المستوى العالمي.

وأضاف عريقات: «تتعاون مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مع شركائها في القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز مكانة دبي كوجهة تسوق رائدة عالمياً من خلال تنظيم العديد من الفعاليات في المدينة على مدار العام، والتي تشمل 18 فعالية للتجزئة، بما فيها مهرجان دبي للمفروشات».

ودعا عريقات سكان وزوار دبي إلى الاستفادة من فعاليات وعروض المهرجان وشراء ما يرغبون به من منتجات الأدوات المنزلية والأثاث والأجهزة الكهربائية لاسيما مع اقتراب المهرجان من اختتام فعالياته في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة له. وقال عريقات: «يوفر المهرجان للمتسوقين الذين يرغبون في تحسين مساحات العيش الخاصة بهم فرصة التسوق من منازلهم أو من أحد مراكز التسوق في المدينة للتعرف إلى العروض المميزة التي يمكنهم الاستفادة منها لشراء أية قطعة من الأثاث المفضلة لديهم».

وأشار عريقات إلى أن أكثر من 100 علامة تجارية متخصصة بالأثاث المنزلي توفر خيارات تناسب مختلف الميزانيات بما فيها المفروشات الفاخرة بتصاميم محلية أو عالمية وكذلك التقليدية والحديثة.