شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي جديد.. 52 ألف زائر لمعرض «أوتوميكانيكا» في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استقبل معرض «أوتوميكانيكا دبي 2023» أكبر معرض تجاري دولي لقطاع خدمات ما بعد البيع للمركبات في الشرق الأوسط، الذي استمر لثلاثة أيام واختتم فعالياته في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري 52082 زائراً.

ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 21% في عدد الزوار التجاريين مقارنة بدورة العام الماضي، والتي شهدت حضور 42937 زائراً، مسجلاً بذلك رقماًَ قياسياً جديداً للمعرض، مما يظهر مدى ازدهار ونمو سوق خدمات ما بعد البيع للمركبات في المنطقة.

وتماشياً مع تسليط معرض أوتوميكانيكا دبي 2023 الضوء بشكل رئيسي على الاستدامة والكفاءة، فقد شهدت دورة هذا العام مشاركة 1938 عارضاً من 61 دولة في مركز دبي التجاري العالمي لاستكشاف إمكانيات هذا القطاع لتشكيل مستقبل مستدام، بالإضافة إلى كونه فرصة مثالية للاستماع لنخبة من كبار المتحدثين والعارضين عن أحدث التقنيات المستخدمة في جميع أنحاء القطاع.

وقال محمود غازي بيليكوزن، مدير إدارة مجموعة معارض «أوتوميكانيكا» في «ميسي فرانكفورت ميدل إيست»، الجهة المنظمة لمعرض «أوتوميكانيكا دبي»: «لقد حقق أوتوميكانيكا دبي 2023 نجاحاً باهراً، حيث شهدنا حضور أعداد قياسية غير مسبوقة من الزوار ومشاركة متخصصين ومهنيين عالميين من 161 دولة للاحتفال بالدورة العشرين للمعرض وتسليط الضوء على أهمية قطاع خدمات ما بعد البيع للمركبات في المنطقة».

وأضاف بيليكوزن: «إن تسجيل دورة هذا العام لحضور أعداد قياسية من الزوار لا يؤكد فقط على الطلب المتزايد من قبل الزوار والعارضين على هذا النوع من معارض السيارات فحسب، ولكن يعتبر أيضاً مؤشراً قوياً على ازدهار القطاع في الشرق الأوسط».

وقد ضمت قائمة أكبر دول زائرة للمعرض كلاً من: الإمارات والسعودية والهند والعراق والصين ومصر وباكستان وروسيا وعمان، مع زيادة بنسبة 15% في عدد الزوار من دول خارج الإمارات.

وقد تمت إضافة مجموعة جديدة من الفعاليات لدورة هذا العام، والتي شغلت 14 قاعة و20 جناحاً دولياً رسمياً، بما في ذلك منطقة الابتكار في مجال التنقل.