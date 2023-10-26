شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي الأوروبي» يُبقي على سعر الفائدة دون تغيير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبقى البنك المركزي الأوروبي، الخميس، سعر الفائدة ثابتاً عند 4%، بعدما تم رفعه من خلال 10 زيادات متتالية بدأت في يوليو 2022.

وقال مجلس المحافظين: «إن المعلومات الأخيرة أكدت توقعاته على المدى المتوسط لوصول التضخم إلى 2.1%».

وكانت الأسواق قد توقعت فرصة بنسبة تزيد على 98% للاحتفاظ بالسعر، بعد أن أعطى البنك المركزي الأوروبي إشارة قوية في اجتماعه السابق بأن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها.

وقد تم وصف هذه الخطوة في سبتمبر بأنها ارتفاع متشائم، حيث قال البنك المركزي الأوروبي: «إن أسعار الفائدة وصلت إلى مستويات من شأنها أن تسهم بشكل كبير في مكافحة التضخم، إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية».

وشدد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي، في وقت لاحق، على رسالة «ارتفاع لفترة أطول» بشأن أسعار الفائدة، في حين أصروا على أن الصدمة التضخمية يمكن أن تدفعهم إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. (وكالات)