شكرا لقرائتكم خبر عن «الزورا» تطلق مشروع «جايت واي» في عجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أطلقت شركة الزورا للتطوير العقاري، المشروع المشترك بين حكومة عجمان وشركة سوليدير العالمية «بي إل سي»، والمطور العقاري الرئيسي لمدينة الزورا، «جايت واي» المشروع السكني في منطقة «بورتو» الزورا، ويطل على مرسى المارينا بمدينة الزورا.

ويقع المشروع بالقرب من محمية القرم الطبيعية، ونادي الزورا للجولف، وشاطئ خور عجمان، ويوفر تجربة متكاملة ومساحات خضراء منسقة ومرافق وكافة الخدمات.

ويقدم المشروع 157 شقة سكنية، تتميز بمساحاتها الشاسعة التي تبدأ من 685 قدماً، وتتألف الشقق من استوديوهات وشقق من غرفة واحدة إلى ثلاث غرف نوم، بالإضافة الى شقق «دوبلكس».

وقال جورج سعد، الرئيس التنفيذي للشركة: «يدخل المشروع السكني على الواجهة المائية في محفظتنا السكنية،. والذي يمثل بيئة مناسبة للسكن والاستثمار».

وأكد سعد حرص شركة الزورا على تقديم عروض عقارية تُسهم في تعزيز استراتيجية إمارة عجمان الرامية إلى تنشيط القطاع العقاري، ضمن بيئة طبيعية متميزة، تعكس رؤيتها المستقبلية في التخطيط العمراني المستدام، الذي يهدف إلى بناء مجتمعات حديثة واقتصاد تنافسي، يرسخ مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة للعيش، والسياحة والترفيه والرياضة.