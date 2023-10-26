شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعان جديدان لـ «سمانا» بنصف مليار درهم في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «سمانا للتطوير العقاري»، تدشين مشروعين سكنيين جديدين، وهما: «مانهاتن-1» و«مانهاتن-2». وتبلغ كلفة كل مشروع منهما 250 مليون درهم، ويقعان في «مثلث قرية جميرا»، ويشتمل المشروعان على 386 شقة إلى جانب وحدات تجارية في الطابق الأرضي.

ويُعد التدشين المتتابع للمشروعين في أكتوبر 2023 بمثابة نتيجة لارتفاع اهتمام المستثمرين، إذ يشهد كل من المشروعين طلباً عالياً. وقد بيعت كافة وحدات المشروع «مانهاتن-1» بالكامل في وقت تدشينه، فيما بيعت 70% من وحدات «مانهاتن-2».

ويحمل «مانهاتن-2» الرقم 11 في ترتيب المشاريع التي دشنتها «سمانا للتطوير العقاري» خلال العام الجاري، لتصبح الشركة بذلك على مقربة شديدة من بلوغ هدفها المحدد سلفاً، وهو تدشين 12 مشروعاً جديداً في 2023.

وأشاد عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «سمانا للتطوير العقاري»، بالدور الرئيسي الذي اضطلع به المسهمون في هذه المكانة التي بلغتها الشركة. وعلّق فاروق قائلاً: «يسرني أن أعلن خبرين، يتمثل الأول في أننا صرنا قريبين جداً من تحقيق هدفنا الذي حددناه لأنفسنا في مطلع العام الجاري، وهو تدشين 12 مشروعاً جديداً على مدار العام. وأما الخبر الثاني، فهو أننا سندخل في القريب العاجل سوق العقارات التجارية في دبي بتدشين مجمعنا التجاري الأول الذي يقع في واحدة من أنشط المناطق السكنية المخصصة للعائلات في دبي».

يتكون مشروع «مانهاتن-1» من طابق أرضي + 3 منصات + 16 طابقاً، ويتضمن 193 شقة، ويمتد على مساحة 274.999.83 قدم مربعة. ويقع المشروع في منطقة «مثلث قرية جميرا» التي تتميز بكونها صديقة للعائلة، مخصصة للتملك الحر، وتضم «سيركل مول» التابع لشركة «نخيل»، كما تتميز أيضاً بقربها من طريقين سريعين في دبي، وهما «طريق الشيخ محمد بن زايد» و«شارع الخيل». وتتضمن المناطق السكنية القريبة على نحو مباشر من «مثلث قرية جميرا» ثلاث مناطق، وهي: «الينابيع»، «مدينة دبي للإنتاج»، و«مدينة دبي الرياضية».

ويقع مشروع «مانهاتن-2» أيضاً في منطقة «مثلث قرية جميرا»، وقد جاء تدشينه بعد موجة بيع متصاعد لوحدات مشروع «مانهاتن-1» في مركز المبيعات التابع لشركة «سمانا». ويتكون مشروع «مانهاتن-2» من طابق أرضي + 3 منصات + 16 طابقاً، ويتضمن 193 شقة، ويمتد على مساحة 274.999.83 قدم مربعة.