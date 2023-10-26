الاقتصاد

طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا ترتفع إلى 210 آلاف

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا بمقدار 10 آلاف طلب إلى 210 آلاف خلال الأسبوع الماضي، وهي أعلى من التقديرات عند 208 آلاف.
وأشارت وزارة العمل الأمريكية في بيان إلى أنه تم تعديل مستوى الأسبوع السابق صعوداً بمقدار 2000 طلب من 198 ألفاً إلى 200 ألف. وكان المتوسط المتحرك لمدة 4 أسابيع 207500 طلب، بزيادة قدرها 1250 عن المتوسط المنقح للأسبوع السابق. وتم تعديل متوسط الأسبوع السابق بزيادة 500 نقطة من 205750 إلى 206250.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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