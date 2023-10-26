شكرا لقرائتكم خبر عن «ماسا ريزيدنس».. 394 وحدة سكنية في جزيرة المرجان برأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «درر» عن إطلاق المشروع السكني الجديد «ماسا ريزيدنس» الذي يَعدُ بتجربة معيشية استثنائية على طراز المنتجعات الراقية في إمارة رأس الخيمة. ويقع المشروع على شواطئ جزيرة المرجان.

ويعتبر مشروع «ماسا ريزيدنس» أحدث مشاريع محفظة «درر» السكنية والتجارية. وسيقدم المشروع مستوى رفيعاً من المعيشة لسكانه مع باقة من وسائل الراحة ذات المستوى العالمي وتصميمه المتميز المدروس بدقة. ويتفرد المشروع بموقع مثالي على جزيرة المرجان في رأس الخيمة، مع إطلالات خلابة على الشواطئ والمياه الهادئة، وتم تصميمه بشكل متميز بزاوية 45 درجة تضمن لجميع الغرف إطلالات سلسة ومتواصلة على مياه البحر الرائعة.

ويضم المشروع 394 وحدةً سكنية تتنوع بين شقق استوديو وشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، بالإضافة إلى 8 فلل.

وقال المهندس عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»: «يعكس مشروع ماسا ريزيدنس في جزيرة المرجان لشركة درر التزامنا الراسخ بتوفير تجارب معيشية غير مسبوقة للمقيمين والضيوف في هذه الجزيرة التي تمثل واحداً من أهم مشاريعنا الرائدة ووجهة رئيسية للمستثمرين والمطورين والزوار والمقيمين تمتد لمسافة 4,5 كليومتر في الخليج العربي. ويشكل المشروع، بفضل تصميمه المتطور وما يوفره من وسائل راحة عالمية المستوى، فرصة استثنائية للاستثمار عبر مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية التي تلبي تطلعات أصحاب المنازل الراغبين في الاستمتاع بامتيازات المعيشة على الواجهة البحرية، أو العملاء الراغبين في شراء منزل ثانٍ لقضاء العطلات. ويرسي المشروع السكني الأحدث في جزيرة المرجان معايير جديدة في الرفاهية والتفرد، ما يسهم بتعزيز جاذبية رأس الخيمة كوجهة للاستثمار ونمط الحياة».

وقال إبراهيم الحبيب، رئيس مجلس إدارة شركة «درر»: «تستمر رأس الخيمة بكونها وجهة رائدة في سوق العقارات في دولة الإمارات، مدعومة بالطلب المستقر على السكن بمحاذاة واجهاتها البحرية الخلابة سواء من قبل السياح أو المقيمين. واليوم، نفخر بالإعلان عن إطلاق مشروع ماسا ريزيدنس الذي سيحتل موقعاً استراتيجياً في قلب جزيرة المرجان. ونحن واثقون بأن هذا المشروع السكني سيلقى استحساناً كبيراً من قبل العائلات والمستثمرين الباحثين عن مساكن تعكس نمط حياة فاخر وفريد».