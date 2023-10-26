شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح بنك الإمارات دبي الوطني تتضاعف إلى 17.5 مليار درهم خلال 9 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 92% لتصل إلى 17.5 مليار درهم وهي أرباح قياسية في التسعة أشهر الأولى من عام 2023 وتتجاوز كامل أرباح العام 2022 التي كانت في حدود 13 مليار درهم، وذلك نتيجة النمو الكبير في القروض، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة.

وسجل الدخل32.7 مليار درهم بارتفاع 44% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وارتفعت التكاليف 31% إلى 8.4 مليار درهم، فيما تراجعت المخصصات 54% إلى 1.5 مليار درهم.

وتخطت أرباح الربع الثالث من العام 2023 مبلغ 5 مليارات درهم للربع الثالث على التوالي، مما يعكس ازدهار الاقتصاد الإقليمي، وحققت نمواً 38% على أساس المقارنة السنوية. كما عزز البنك مكانته الريادية في السوق من حيث الودائع والتي نمت بمقدار 67 مليار درهم، من ضمنها 33 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة في العام 2023.

وأدى نجاح البنك في تحقيق نمو قياسي في قروض الأفراد وإنجاز صفقات إقراض رئيسية للشركات من العملاء متعددي الجنسيات إلى ارتفاع حجم القروض بنسبة 8%. كما حققت جميع وحدات الأعمال في البنك نتائج أعلى من حيث الدخل.

وبلغ إجمالي الأصول 836 مليار درهم بنمو 16% مقابل 721 ملياراً في نهاية الربع الثالث 2022، كذلك، وصل إجمالي القروض إلى 494 مليار درهم بنمو 8% من 457 مليار درهم قبل عام. وسجلت الودائع نمواً 19% إلى 570 مليار درهم من 481 مليار درهم بنهاية الربع الثالث 2022.

أبرز النتائج 9 أشهر

ارتفاع بنسبة 92% في الأرباح مقارنة بـ 9.1 مليار درهم في 9 أشهر الأولى من 2022، وذلك على خلفية النمو الكبير في القروض، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة أحجام المعاملات وعمليات التحصيل الكبيرة ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 44% ليصل إلى 32.7 مليار درهم على خلفية مزيج الودائع الممتاز لدينا والنمو القوي في القروض وكذلك في الرسوم والعمولات في جميع قطاعات الأعمال نمو قوي في قروض العملاء، حيث ارتفعت بنسبة 8% بفضل الزخم القوي في قروض الأفراد مع تسجيل إدارة الأعمال المصرفية للشركات صفقات مميزة تم إبرامها مع عدد من كبار العملاء متعددي الجنسيات مزيج الودائع هو الركيزة القوية الرئيسية. نمت الودائع بواقع 67 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من العام 2023، بما في ذلك 33 مليار درهم من الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة ارتفع صافي هامش الفائدة بواقع 90 نقطة أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 4.00% نتيجة تحسن مزيج القروض والودائع وارتفاع أسعار الفائدة انخفاض مخصصات انخفاض القيمة بشكل كبير بنسبة 54% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة تحسن جودة الائتمان، مما يعكس النهج الحصيف للمجموعة تجاه مخصصات الائتمان نمت الميزانية العمومية للمجموعة بنسبة 13% لتصل إلى 836 مليار درهم في الربع الثالث من العام 2023 ارتفاع ربحية السهم بشكل ملحوظ بنسبة 96% لتصل إلى 271 فلساً ارتفع إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 34% في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يدعم هذا القطاع المهم الذي يشكل ركيزة أساسية للإقتصاد ثلث حصة السوق من الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ارتفع الإنفاق على البطاقات بنسبة 28% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق توسيع نطاق منصة إدارة الثروات الرقمية لمنح العملاء إمكانية التداول في أكثر من 11,000 سهماً من أسهم حقوق الملكية العالمية والإقليمية، مما عزز من مكانة تطبيق «ENBD X» كحل شامل للخدمات المصرفية اليومية وإدارة الثروات ارتفعت الأصول المدارة بنسبة متميزة بلغت 28% في عام 2023، مما يُبرز مكانة وريادة منصة الخدمات الشاملة والمتكاملة المقدمة من بنك الإمارات دبي الوطني إبرام صفقات بارزة للشركات، شملت تسهيلات ائتمانية هجينة بقيمة 10 مليار درهم، وتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 3.5 مليار دولار لعدد من كبار العملاء متعددي الجنسيات شهدت خدمة الدفع «بنك الإمارات دبي الوطني باي» المصممة خصيصاً للتجار، انضمام أكثر من 20 عميلاً بقيمة معاملات تزيد عن 3.5 مليار درهم منذ إطلاقها تنفيذ أول صفقة إعادة شراء مع أحد مدراء الأصول البارزين في السعودية، وأول عملية إعادة شراء إسلامية مع أحد البنوك الإماراتية نمو القروض في المملكة العربية السعودية بنسبة 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة لتسارع وتيرة أنشطة الإقراض للشركات والأفراد في أعقاب توسيع شبكة فروعنا لتصل إلى 13 فرعاً





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الحضور الإقليمي المتزايد

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «حققت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني رقماً قياسياً بلغ 17.5 مليار درهم للتسعة أشهر الأولى من العام 2023، مما يعكس الحضور الإقليمي المتزايد للمجموعة وقدراتها الرقمية البارزة. إن الاقتصاد المزدهر، إلى جانب تركيزنا على تحقيق التميز في الخدمة من خلال طرح المنتجات والخدمات الجديدة، يلعب دوراً مهماً في دفع عجلة النمو.»

وأضاف: «قمنا بتوسيع شبكة فروعنا لتشمل 13 فرعاً في المملكة العربية السعودية، مما ساهم في زيادة الإقراض بنسبة 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق في الخدمات المصرفية للشركات والأفراد. وقمنا بتعزيز أنشطة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 34% في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يدعم هذا القطاع المهم الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد. وتعهدنا بالالتزام بتحقيق أهداف الحياد المناخي 2050 والتوازن بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن دواعي فخرنا أن نكون الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف (COP28).»

قاعدة التمويل

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 92% في التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بفضل النمو الكبير في أنشطة الإقراض، وقاعدة التمويل المستقرة منخفضة التكلفة، وارتفاع حجم المعاملات وعمليات التحصيل الكبيرة. وتمكّنا من تحقيق نمو متميز في القروض بنسبة 8% بفضل الزخم القوي في أنشطة الإقراض للأفراد إلى جانب إغلاق صفقات مهمة للشركات لبعض من العملاء البارزين متعددي الجنسيات.»

وتابع: «كما عزز البنك مكانته الريادية في السوق من حيث الودائع والتي نمت بمقدار 67 مليار درهم، من ضمنها 33 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة. تمكنا كذلك من إطلاق تطبيق ENBD X للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك بنجاح، وذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات ومزايا الأمان واتجاهات تجربة المستخدم، مما جعله التطبيق المصرفي الرائد والأكثر تفضيلاً في المنطقة.»

وأضاف: «قمنا بتوسيع نطاق منصة إدارة الثروات الرقمية لمنح العملاء إمكانية التداول في أكثر من 11,000 سهماً من أسهم حقوق الملكية العالمية، وقمنا كذلك بتحسين عروض خدماتنا المصرفية المميزة تلبية لمتطلبات العملاء المرموقين من أصحاب الثروات، مما ساعد على تحقيق نمو بنسبة 28% في الأصول المدارة.»

قاعدة رأس المال

وتحدث باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة، قائلاً: «تجاوزت الأرباح ربع السنوية 5 مليارات درهم للربع الثالث على التوالي، حيث حققت جميع وحدات الأعمال ارتفاعاً كبيراً في الدخل. بقيت قاعدة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة للمجموعة مستقرة في الربع الثالث، مما أتاح للبنك فرصة الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة. وساهمت قاعدة رأس المال القوية للمجموعة في نمو الميزانية العمومية بنسبة 13% لتصل إلى 836 مليار درهم في عام 2023.»

وأضاف: «تقديراً للقوة التي يتمتع بها، بنك الإمارات دبي الوطني هو واحد من بين ثلاثة بنوك فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة الحاصل على تصنيف استثماري غير مدعوم من حيث القدرة على الاستمرار من وكالة فيتش. وأطلقت المجموعة بنجاح إطار التمويل المستدام وجمعت 750 مليون دولار من خلال إدراج أكبر سندات خضراء يصدرها بنك إقليمي على الإطلاق، مما ساعد عملائنا على مواءمة رؤية الإمارات 2030.»

أداء الأعمال واصلت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات أداءها المتميز، والذي توّج بتسجيل أعلى إيرادات لها خلال تسعة أشهر، وأقوى نتائج لها على الإطلاق من حيث استقطاب العملاء والنمو الاستثنائي في الميزانية العمومية. ارتفع حجم الإقراض بنسبة 16% وبمبلغ 15 مليار درهم ونمت الودائع بمبلغ 29 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2023 ترافق مع زخم ارتفاع قوي في الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى الودائع بلغت 78%. شكل الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة ثلث حصة السوق والذي نما بنسبة 28% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ارتفع الدخل بنسبة 36%، على خلفية الأحجام القياسية للمعاملات، وتحسّن الهوامش، وتحقيق أعلى دخل غير ممول على الإطلاق. ارتفعت الأصول المدارة بنسبة غير مسبوقة بلغت 28% في عام 2023، وذلك على خلفية توسيع منصة إدارة الثروات الرقمية مما يُبرز مكانة وريادة منصة الخدمات الشاملة والمتكاملة المقدمة من بنك الإمارات دبي الوطني، التي تتيح للعملاء الوصول إلى أكثر من 11,000 سهماً من أسهم حقوق الملكية العالمية. عزّزت الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات شراكتها الإستراتيجية مع المؤسسات الحكومية وكبرى الشركات من خلال توفير منصات خدمات رقمية مطورة. قفزت الربحية بنسبة 104% نتيجة النمو الكبير في الإيرادات بفضل زيادة أنشطة الإقراض، وارتفاع عمليات البيع المتقاطع عبر المنتجات وعمليات التحصيل الكبيرة. ارتفع حجم إقراض الشركات (بإستثناء السيادية) بنسبة 15% بسبب إصدار تسهيلات تمويل جديدة قوية في جميع أنحاء المنطقة في مجالات التصنيع والتجارة والنقل والاتصالات واﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت. إبرام صفقات بارزة للشركات، شملت تسهيلات ائتمانية هجينة بقيمة 10 مليار درهم، وتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 3.5 مليار دولار لعدد من كبار العملاء متعددي الجنسيات. شهدت خدمة الدفع «بنك الإمارات دبي الوطني باي» المصممة خصيصاً للتجار، انضمام أكثر من 20 عميلاً بقيمة معاملات تزيد عن 3.5 مليار درهم منذ إطلاقها. أحرزت إدارة الأسواق العالمية والخزينة أداءً قوياً، وساهمت في الإيرادات بمبلغ 3 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023. ارتفع الدخل بنسبة 186% مدفوعاً بالمركز القوي للميزانية العمومية، إلى جانب الارتفاع الكبير في دخل الاستثمار في سجل الحسابات المصرفية. حقق مكتب التداول نتائج قوية، حيث سجل تداول العملات الأجنبية نمواً بنسبة 89%. حققت المبيعات نمواً قوياً مدفوعاً بأعمال صرف العملات الأجنبية والمنتجات المهيكلة. أصدرت إدارة التمويل للمجموعة سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار وتعتبر الأكبر التي يصدرها بنك إقليمي على الإطلاق. ارتفعت أرباح دينيزبنك بنسبة 63% لتصل إلى 1.9 مليار درهم نتيجة ارتفاع الدخل وعمليات التحصيل الكبيرة.



ملامح مستقبلية

لاتزال اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تحافظ على تماسكها ومرونتها في ظل أجواء عالمية ضعيفة وارتفاع في أسعار الفائدة. وتُظهر استطلاعات مؤشر مدراء المشتريات النشاط القوي الذي شهدته القطاعات غير النفطية في النصف الأول من عام 2023 في جميع أنحاء المنطقة. وقامت وحدة الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني بتعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2023 إلى 5.0% بعد أن كانت 3.5% سابقاً، علماً بأننا قد قمنا بتعديل توقعات النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2023 إلى 2.9% على خلفية توقع حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني.

ووفقاً لاستراتيجية الطاقة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه من المتوقع انفاق ما يصل إلى 200 مليار درهم من الاستثمارات، حيث تتضاعف مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. وتشهد القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل السياحة، ازدهاراً حيث وصلت أعداد السياح في دبي إلى ما يقارب مستويات ما قبل فترة الوباء. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، حققت مصر مبيعات أصول ناجحة تعكس التزامها بدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي، فيما رفعت تركيا أسعار الفائدة للمساعدة في معالجة التضخم.